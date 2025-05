Prije nego što je postao pjevač radio kao taksista: Boban Rajović o Šveđaninu na zadnjem sedištu koji mu je zgadio posao

Pjevač Boban Rajović je prije nego što je počeo da se bavi muzikom, bio taksista

Pjevač Boban Rajović decenijama je na domaćoj sceni, ali malo ko zna da se prije muzike bavio drugim poslovima.

"Radio sam više različitih poslova, jedan od njih je bio i taksiranje. Radio sam i u fabrikama, restoranima brze hrane, ali najviše kao taksista. Od toga sam najbolje zarađivao, sedam, osam godina sam se bavio tim poslom. Moj stariji brat i ja smo imali jedno vozilo. On prvu smjenu, ja drugu. Baš sam puno radio, ali sam lijepo zarađivao i bilo je zanimljivo", rekao je Boban, a potom ispričao čega se sjeća iz tog perioda.

"Bilo je svašta. Više prijatnijih stvari nego onih neprijatnih. Radovao sam se petku i suboti jer, kao što sam rekao, ja sam radio te druge smjene. Nudili su mi više para da prođem na crveno. Bilo je raznih ponuda od žena, to moram da priznam, i to je neizbježno. Nekad me je bilo sramota da pričam šta mi se sve dešavalo jer mi ljudi ne bi vjerovali", rekao je Boban.

"Dešavalo se i da mi uđu pijani i povraćaju. Tog pijanog Šveđanina i danas pamtim jer sam zbog njega i prestao da se bavim tim poslom. Ušao je u vozilo, sjeo pozadi i u toku vožnje počeo da povraća. Na sve to, plaćao je karticom, znači, opcija za bakšiš ne postoji. Tad sam odvezao auto u garažu i bratu dao ključeve i rekao da sam ja s taksiranjem završio. Mislim, nije on ključan razlog, ali je ta situacija s njim bila kap koja je prelila čašu", rekao je pjevač,koji je svojevremeno završio i u zatvoru.

