Izvor: Al Drago / Getty images / Profimedia

Let Er Fransa AF7562, koji je saobraćao između aerodroma Orli u Parizu i Ajačija, bio je prinuđen da se preusmjeri ka Lionu nakon 35 minuta leta zbog tehničkih problema. Avio-kompanija je navela da se incident dogodio na avionu tipa Erbas A320, ali nije precizirala prirodu kvara, prenosi BFM.

„Odluka je doneta u skladu sa procedurama proizvođača, pravilima kompanije i primjenom principa predostrožnosti“, saopštila je kompanija.

Prema svedočenjima putnika, kako prenose „Kors-matan“ i RTL, tokom leta se pojavila vatra u predjelu jednog krila, a avion je naglo gubio brzinu. - „U jednom trenutku avion je naglo počeo da pada. Sve se upalilo, dugmad su svetlela, sve je treperilo. Jedan čovek je uzeo svoju djecu u naručje jer su pomislili da će se avion srušiti“, ispričala je za RTL Kristel, jedna od putnica.

Navodi putnika opisuju atmosferu u avionu kao veoma uznemirujuću, sa mnogo vriske i panike, dok je osoblje bilo vidno napeto, iako nije bilo povrijeđenih. Avion je, prema zvaničnim informacijama, bezbjedno sletio u Lion u 18.25 časova. Putnici su potom u 21.45 časova ukrcani u drugi avion za Bastiju, odakle su autobusima prevezeni do Ajačija.

Ovaj incident naglašava koliko je važno poštovati procedure i principe predostrožnosti u avio-saobraćaju, posebno kada se radi o tehničkim kvarovima u vazduhu.