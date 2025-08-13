"Onesvestila sam se, vilica mi se kočila": Bivša žena repera progovorila o braku, izgleda neprepoznatljivo nakon razvoda

Vanja Ignjatović danas blista, a jasno je da joj je razvod itekako prijao.

Izvor: Instagram printscreen/vanjaignjatovic__

Vanja Ignjatović, bivša supruga repera Nenada Aleksića Ša, nakon razvoda se povukla iz javnosti i sa društvenih mreža. Nedavno je njenom mezimcu iz prvog braka bio rođendan, te je objavila emotivnu čestitku.

Da joj razvod definitivno prija govore fotografije sa društvenih mreža koje otkrivaju da nikada bolje nije izgledala. Bivša supruga repera objavljuje svoja najbolja izdanja, gde se jasno vidi njena vitka linija. Elegantne haljine , profesionalna šminka i besprekorna frizura mogu se vidjeti gotovo na svakoj objavi.

Pogledajte kako danas izgleda Vanja Ignjatović:

Nenad Aleksić Ša, prilikom ulaska u sedmu sezonu rijalitija "Elita" otkrio je da je podnio papire za razvod braka od poznate tiktokerke, Vanje Ignjatović, ali da u rijaliti ulazi kako bi joj dokazao da je voli, ipak, on se zaljubio u Mionu Jovanović i sa njom uplovio u emotivni odnos.

Kako se pisalo u medijima, ispred sudnice u kojoj je Vanja trebala da potpiše papire za razvod braka nastao je opšti haos. Naime, Vanja i Ša su ušli u verbalni okršaj prije nego što su ušli u samu sudnicu, a ona mu je tom prilikom zaprijetila da je ne uzima više u usta. Nenad je i dalje u ljubavnom odnosu sa Mionom.

Traume iz braka sa Ša

Vanja je nakon razvoda od Aleksića javno govorila o njihovim svađama i priznala da vuče traume iz kratkog braka.

"Njega u trenutku uhvati neko ludilo, nešto svoje u glavi i on jednostavno poludi. On se toliko drao da sam se ja uplašila, to mi je trauma života ja mislim, da se on toliko drao da sam ja doživjela nervni slom, da sam se par puta i onesvijestila,vilica mi se kočila, ruke, noge trnule skroz, gdje sam mu ja rekla: "Zovi Hitnu", ja sam mislila da ću da umrem, sigurna sam bila, tu pritom dijete nije bilo. Nenad mi je rekao: 'Ne može, ja sam poznata ličnost, ja ne mogu da te vodim u Hitnu, niti želim', a u stvari nije želio jer je mislio da ću da ga prijavim u policiju", rekla je u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.

Pogledajte kako je nekadašnji par izgledao na vjenčanju:

Vanja je u drugom mjesecu trudnoće izgubila bebu, a sada je otkrila šta se zapravo dogodilo tada.

"Za mene i za moju porodicu to je bio jako težak momenat. Najgori osjećaj ikada, znajući zašto sam izgubila to dijete", priznala je Vanja aludirajući na bivšeg supružnika.

"Tog dana sam imala ogromnu svađu sa bivšim suprugom i odmah je krenuo da me boli stomak. Otišla sam kod ljekara, tada je ustanovljeno da bebi više ne kuca srce, a sve se dogodilo dan prije rođendana mog sina. Isto veče sam završila u hitnoj pomoći gde mi je ustanovljeno da sam doživjela spontani pobačaj. Nenad je tada trebao da me čuva, a ne da mi ljubomoriše i pravi scene", priznala je Vanja kroz suze i istakla da krivi repera za gubitak bebe.