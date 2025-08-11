Iznijela jezive detalje nastupa: Goca Božinovska otkrila da joj se udvarao osumnjičeni za ubistvo Zorana Šijana

Pjevačica ne krije da je njena najveća ljubav bio Šijan i da je teško podnijela njegovu smrt.

Goca Božinovska iz braka sa Zoranom Šijanom ima dvoje djece. sina Mirka i ćerku Zoranu. Pjevačica je nedavno govorila o ljubavi sa poznatim bokserom i jednim od najopasnijih momaka sa beogradskog asfalta.

Pjevačica je otkrila detalje sa nastupa kada joj je prišao čovjek koji je bio jedan od osumnjičenih za ubistvo njenog supruga.

"Pjevala sam, udvarao mi se neko za koga sam posle čula da je pobjegao iz zemlje kada je Šijan ubijen... Vidjela sam ga na televiziji i shvatila da ga znam... Govorio mi je da sam lijepa, da će sve proći", govorila je Božinovska.

"Voljela sam oduvijek lijepe muškarce. Uvijek sam se pravila važna... Za mene Šijan nije bio žestok, nikada nisam čula je upucao nekog. Da li je moj muž bio ubica? Pa nije, nije nikoga ubio, kako je onda žestok...", pričala je ona.

Ljubav Goce i Šijana

Jedna od najvećih ljubavi pjevačice i pripadnika beogradskog podzemlja devedesetih jeste ona filmska koja se dogodila Goci Božinovskoj i Zoranu Šijanu. Ljubav između njih planula je na prvi pogled na ljetovanju u Crnoj Gori, u Herceg Novom, 1989. godine, a završila se prevarom.

Posle prvog susreta na plaži otišli su na večeru, prilikom rastanka nisu razmijenili brojeve, a jedino što je Zoran znao je da se ona sa odmora vraća tri dana kasnije. Sačekao ju je na aerodromu i nakon druge večeri koju su proveli zajedno ju je zaprosio i ona je pristala. Ipak, burmu nikada nije stavila na ruku, s njim je živjela u vanbračnoj zajednici u vili u Surčinu, u kojoj i dalje stanuje.

"Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: "Treba da me voziš", tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: "Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo", prisjetila se Goca.

Njihova bajka završila se nevjerstvom. Šijan je poslednje godine svog života proveo s Gocinom najboljom drugaricom i komšinicom Goranom, zbog koje ju je ostavio. Iz te ljubavi Šijan i Gorana dobili su sina.

Nekada prvi čovjek ozloglašenog surčinskog klana, šampion Evrope u kik-boksu ubijen je 27. novembra 1999. u Beogradu. Stradao je kada je oko 1.30 na uglu Nemanjine i Svetozara Markovića stao na crveno svjetlo na semaforu. Imao je samo 35 godina, a njegova likvidacija do danas nije razjašnjena, dok se o motivima samo spekuliše.

Vila u Surčinu od 700.000 eura

Goca Božinovska i dan danas živi u kući gdje je bila sa Šijanom, a njen dom je jedan od najluksuznijih.

Namještaj u zlatnoj boji, stilski enterijer sa klasičnim elementima, pažljivo birani detalji koji odaju utisak luksuza i udobnosti. Sve u kući odiše toplinom i dugogodišnjom pažnjom, a svaki kutak svjedoči o decenijama provedenim sa porodicom.

Dodatni ugođaj pruža prostrano dvorište, u kojem se nalazi i bazen – prava mala oaza mira. Ono što ovu kuću čini posebnom za Gocu jeste činjenica da se u nju uselila kada se udala, a upravo od tada počinje i njena najljepša životna priča

"Nikad, ali nikad ne bih napustila ovaj dom. Djeca dolaze i odlaze, ali ja ostajem ovdje. Ovo je moje mjesto. Što bi rekla moja ujna: 'U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci.' E, tad bih možda spakovala kofere i otišla – naravno, samo da mom Mirku bude lijepo", govorila je svojevremeno Božinovska.

Izvor: Kurir/ MONDO