Potresna ispovijest Vuka Moba: "Pokušao sam sebi da oduzmem život, sanjao sam oca svaku noć"

Popularni reper Vuk Mob, nedavno je pričao o najbolnijim momentima u svom životu.

Poznati reper Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, nedavno je u svojoj velikoj ispovijesti otvoreno govorio o najtežim životnim momentima, periodu kada je ostao bez oca, ali se dotakao i sukoba sa Šakom Polumentom.

"Nisam ja napao Šaka Polumentu, kako se prenijelo. Šta god da se desi javno, javno se šalim sa tim. Nekome je pisao na Tiktoku. Ja sam napravio samo nastavak od toga. Da bi on stavio kameru i rekao 'Vuče, vidim da me ti prozivaš. Nije ti ovo prvi put. Ja imam djecu tvojih godina'. Mene je to zaboljeo, jer mu ja nisam sin. Meni je otac u tom periodu preminuo i onda sam mu rekao: 'Kad te vidim, daću ti'. Nakon toga je ispao haos i mediji su prenijeli da sam mu ja prijetio", rekao je Vuk u Juice potkastu, pa progovorio o najtežem periodu:

"Davao sam sebi šansu. Vozio sam i rekao sam sebi šta bude biće. Zatvorio sam oči i čekao sam da negdje udarim. Bio sam toliko pijan da sam rekao ili - ili. Stvarno sam mislio ako umrem da ću ponovo vidjeti svog oca. Sanjao sam ga svaku noć, svaku noć sam pričao s njim. U sobi gdje je on spavao bio je dušek, on je krvario na sve strane i cio dušek je bio krvav kad je on umro. Ja sam svaku noć išao i ljubio taj krvavi dušek. Stvarno sam htio da umrem da bih bio ponovo s njim."

Reper se potom osvrnuo na izjavu da ima para, kao go***.

"Ja volim da provociram narod, ali koliko god da napraviš toliko ide na hiljadu različitih strana. Malo ja to pretjerujem. Stvarno korektno živim, ne idem po kafanam. Vodim jedan skroman život, ali kad se upale kamere volim da provociram. Zatvorio sam piceriju", priznao je Vuk, pa šokirao:

"Najveća mačka na estradi mi je Zlata Petrović. Video sam je kod Šijana na krštenju sina. Ona je meni najljepša žena."

Zlata Petrović

O raskidu s Tijanom Em

Reper Vuk Mob i pjevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, bili su u emotivnoj vezi prije nešto više od dvije godine. Iako njihov ljubavni odnos nije opstao, rastali su se mirnim putem, a reper je prilikom gostovanja u jednoj emisiji otkrio šta misli o bivšoj djevojci i koleginici.

"Veza nije bila za publiku, mi smo stvarno bili u vezi, samo je ona bila malo više emotivnije upletena u to nego što sam ja. Ja sam računao da je to veza, samo nisam mogao emotivno da se povežem, nisam bio prisutan", započeo je Vuk, pa priznao da je nakon raskida, sa sadašnjom djevojkom imao ljubav na prvi pogled.

Prisetimo se ove veze:

"Tu sam se zaljubio, da. Do osobe je, ja sam se u Aleksandru zaljubio čim sam je vidio. Tijana je sjajna djevojka i dobar prijatelj", iskren je bio reper za Hype.

Ovako izgleda njegova nova devojka:

