Vuk Mob razbjesnio javnost novom izjavom: "Oslanjaju se na fakultet i platu od 50.000 dinara, ko im je kriv"

Reper Vuk Mob je otvorio dušu, te ispričao sve o životu i odnosu sa ćerkom, novom djevojkom, ali i bivšom verenicom, kao i povratku na javnu scenu.

Vuk Mob se, kako kaže, povukao na godinu dana u medijsku ilegalu, a sada je spreman za nove izazove.

"Godinu dana nisam bio tu, pustio sam ovu omladinu da se bore, tih prvih top 10. Mislim da je vrijeme da se tata vrati na svoje mjesto, da postavi djecu na svoje mjesto, i da se vidi ko tu vodi glavnu priču", priča reper, otkrivajući da se poslije pauze vraća na scenu sa duetom, i to ni manje ni više nego sa pjevačem narodne muzike.

"Spremam pjesmu sa Nemanjom Nikolićem, nespojivo je jer je on narodni pjevač, a ja sam izvođač zabavne muzike, nisam reper. Prišao sam njegovom fazonu. Uradio sam jednu kafansku pjesmu, idemo u studio. On se oduševio, krećemo uskoro i sa spotom. Volim da radim muziku sa ljudima koje privatno volim. Gledam da sve ono što uradim, budem ponosan, kao što se ponosim projektom koji sam radio sa Draganom Mirković, Džejom, Stojom. To su velika imena na našem estradnom nebu i dodaću još jedno ime, a to je Nemanja Nikolić."

Vuk ističe da je čuo raznorazne komentare o sebi, ali da ga isti ne dotiču.

"Ne pogađaju me komentari, svaki film mora da ima superheroja i antiheroja. Ja sam antiheroj u svom filmu. Volim što me ljudi ne vole, a opet kad odem na nastup i napunim klub, vidim koliko me vole. Tako da volim što sam antiheroj, kao Dedpul, tako sam i ja u svom filmu Dedpul", kaže on i dodaje:

"Radio sam i zaradio. Nisam nikome ukrao, prevario, ubio, nego svojim radom, disciplinom i trudom kupio skupa kola. Ko im je kriv što se oslanjaju na fakultet i platu od 50.000 i to je to. Ko može i ko želi tako da živi, ja podržavam i pozdravljam, ali nemojte mrzeti mene što ne želim da idem istom rutom kojom idu svi. Hvala bogu, imao sam tu sreću, da su mi roditelji dosta toga ostavili, a ja sam nastavio. Nisam stao na tome. I ja i moja braća guramo dalje. Ne oslanjamo se na zaradu od svojih roditelja, smatrao bih da smo nesposobni. Mora da se radi."

Kako kaže, najbolje je investirati u nekretnine, a on teži da što više ostavi svojoj nasljednici.

"Nekretnina je zlato. Imam nekretnina još, sjutra za svoju djecu da ostavim. Kad odem dva metra ispod zemlje, neka rade šta hoće, nek prodaju, nek zapale. Bitno je da sam ja njih obezbijedio, e sad ako su oni nesposobni da sve rasture, Bože moj. Ja znam da sam ostavio. S druge strane, hvala Bogu, dobar sam i otac i vaspitavam svoje dijete tako da će ona samo napraviti samo duplo."

Osmijeh na licu mu svakodnevno izmami nasljednica, sa kojom obožava da provodi vrijeme.

"Najlepši momenti su provedeni sa ćerkom. To nema cijenu. Rođendan sam proveo sa njom. Svi me pitaju šta da mi poklone, a ja kažem: 'Nema poklona na ovom svijetu kao što je ona'. Za sve ono što je bilo i za sve što dolazi, najveći poklon je ćerka", rekao je on, otkrivši da li je ćerka naslijedila njegov karakter: "Pomalo da. Kada je agresivna, bijesna, radi iste stvari kao ja, povukla je tu žicu na mene. Već se malo svađamo, ali je dobra. Ima trenutaka kad moram da izguram svoje, ali kad mi kaže: 'Tajo, molim te', gotovo, sve se ruši, pada u vodu. Počela je da me provaljuje, kako može da me radi na foru. Skoro četiri godine ima i radi me na šibice."

Sve što mu se desilo u životu, je opjevao u svojim pjesmama.

"I najlepše i najružnije trenutke. Sve što mi se dešava u životu, ja pretočim u pjesmu, valjda sam zato i umjetnik", kaže on i otkriva kada ima najveća nadahnuća za pisanjem: "Alkohol, najveća nadahnuća su kad sam pijan. I kada sam srećno pijan, ja pišem srećne pjesme, a ako sam tužan, pišem tužne. Alkohol je pokretač svega toga. Nego i ne pijem više kao prije. Uozbiljio sam se, treniram. Ne možeš biti alkoholičar i sportista u isto vrijeme, a ja sam na svoju žalost odlučio da budem sportista, tako da ne pijem mnogo."

Mob ističe da ima preferencije da se oproba i u svijetu glume.

"Imam ambicije prema svemu što ima veze sa mikrofonom, sa videom, ja to želim da radim. Volio bih da imam svoju emisiju, volio bih da budem i u seriji, filmu, to želim isto da pojurim. Nekako mi je želja da vidim sebe u bioskopu. Eto to mi je neostvarena želja."

Vuk je otkrio i da je veliki emotivac, te da često plače uz filmove: "Plačem uz filmove. Uz film 'Lista poslednjih želja' sam isplakao tonu suza, kao malo dijete sam plakao, ali suze su lijek."

Reper uživa u srećnoj vezi, a sa izabranicom je otpočeo i zajednički život.

"Srećan sam i zadovoljan, prezadovoljan. Baš sam ispunjen, život mi je sada baš kako treba da bude", kaže on i otkriva kako se djevojka nosi sa njegovim poslom: "Razumije ona moj posao. Kad je ušla sa mnom u vezu znala je ko je Vuk Mob. Ja nisam autoelektričar, nego Vuk Mob, a s obzirom na to da i ptice na grani znaju ko sam. Vodim izuzetno normalan život, iako se predstavljam kao divalj, da sam nenormalan, ne izlazim po kafanama i klubovima, ne krećem se nigdje. Imam dva lokalna kafića gdje izlazim da popijem piće. Do 10 sam kod kuće, u 12 sam u krevetu, u 9 ujutru sam na nogama. Biće sam navike, volim da mi je život u parametrima, normalan, ne volim oscilacije."

Uživa u ljubavi sa izabranicom i kako kaže, volio bi da ona bude "žena za sva vremena".

"Pa naravno, svi nekako idu ka tome. Svako ko je u vezi i teži ka tome. Naravno da sam za to, i idemo ka tome i kad dođe dan, desiće se", istakao je Vuk.

Treća sreća?

Iza sebe ima dvije vjeridbe i, kako kaže, nada se da će sa ovom izabranicom biti treća sreća.

"Nisam ono otrcano romantičan, sve u granicama normale. Ne posipam latice ruža, pa te ispratim do kreveta, i te budalaštine, treba to čistiti poslije da se ne lažemo, nisam taj lik. Nadam se da će biti treća sreća, ako ne bude neću ništa da više pokušavam. Bilo bi nezahvalno da bilo šta kažem, slažemo se, kliknuli smo. Mislio sam da ne postoji mogućnost da se ja zaljubim, mislio sam da to prerastao i kad sam se najmanje nadao, stiglo me je", priča on.

Sa bivšom vjerenicom Oliverom Konatar, s kojom je dobio nasljednicu Teonu, ima korektan odnos.

"Naravno, čujemo se, sasvim korektno oko Teone. Naša glavna briga je Teona, i nama je cilj da to dijete odraste u jednu zdravu lijepu, djevojčicu i mi se trudimo da sve bude kako treba", kaže on.

Pogledajte kako izgleda Vukova vila:

