Tika Špic u vezi s 19 godina mlađom glumicom iz Italije: Isplivala prva zajednička fotografija

Autor Marina Cvetković
0

Glumac Predrag Smiljković, poznatiji po svojoj ulozi Tike Špica, ne krije da je zaljubljen.

Tika Špic u vezi s 19 godina mlađom glumicom iz Italije Izvor: Instagram printscreen / predragpepi.s

Glumac Predrag Smiljković osvojio je publiku tokom 90-ih godina kada se pojavio u čuvenoj porodičnoj seriji "Porodično blago". Niko nije ostao imun na njegov leskovački akcentar kao i na vrcavu prirodu, zasmijavajući publiku kraj malih ekrana svojim dogodovštinama i manguplucima.

Iako smo ga gledali i u "Bijeloj lađi" i u mnoštvo drugih serijskih i pozorišnih ostvarenja, on se malo povukao iz javnosti.

Govoreći o glumačkim projektima, Predrag je otkrio da ima velike planove ali i novu ljubav. Naime, glumac je priznao da je u vezi sa mlađom glumicom iz Italije.

"Ova osoba koja je trenutno pored mene, ako uđe u kadar, Jelena Gandosi... inače, sada smo u emotivnoj vezi. Moguće je da će biti i neki projekat od međunarodnog značaja – da bude neka koprodukcija sa Italijom. Tako da, vidjećemo... Ne bih mnogo unaprijed, ali ako se to desi, to može da bude big stori, odnosno nešto veliko", rekao je Smiljković, vidno uzbuđen zbog potencijalne saradnje.

Oni su na društvenim mrežama podijelili i prvu zajedničku fotografiju sa putovanja. Jelena ima 36 godina, dok Smiljković ima 55, ali im velika razlika u godinama očigledno ne smeta.

Predrag Smiljović Tika Špic nova devojka
Izvor: Instagram printscreen / predragpepi.s

Inače, Biljana Nikolić je u čuvenoj seriji "Porodično blago" igrala Žaklinu Žake Stojković, ženu Tike Špica, kojeg je tumačio upravo Smiljković. Publika nije znala da je glumac zapravo bio u privatnom životu u emotivnoj vezi sa Žake. 

(Republika / MONDO)   

