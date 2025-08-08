Metju Mekonahi izgubio je ulogu Džeka Dosona u filmu "Titanik" zbog jedne stvari

Izvor: YouTube/Titanic Movie/Pelicula

Film "Titanik" Džejmsa Kamerona ugledao je svetlost dana 1997. godine, a i dalje vlada interesovanje za njega - od vječitog pitanja da li je Rouz mogla da se pomjeri kako bi preživio i Džek Doson, do izbrisanh scena.

Sada je u centru pažnje priča koju je prenio novinar Metju Beloni, a tiče se posthumne knjige producenta "Titanika", Džona Landaua, pod nazivom "Šira slika", u kojem je otkrio šta se dešavalo prije početka snimanja kultnog filma.

Poznato je da se reditelj sukobio sa Leonardom Dikaprijom, koji mu je rekao "da on ne radi audicije" i da bi jednostavno trebalo da mu da ulogu, a mali broj ljudi zna da ovaj oskarovac nije bio prvi izbor za ulogu Džeka Dosona.

Prije njega, na audiciji za Titanik je bio Metju Mekonahi, koji je opčinio Kejt Vinslet.

Vidi opis On je bio prvi izbor za "Titanik": Došao na audiciju i odbio da uradi jednu stvar, uloga otišla Dikapriju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Twentieth Century Fox / Paramoun / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Doveli smo ga da odigra scenu sa Kejt Vinslet. Željeli smo da provjerimo hemiju između njih dvoje, ne samo kako izgledaju na filmu, već i kako međusobno funkcionišu", pisao je Landau u svojim memoarima.

"Kejt je bila oduševljena Metjuom - njegovom pojavom i šarmom. Metju je odigrao scenu sa južnjačkim naglaskom", piše PageSix.

Kada je Mekonahi govorio sa južnjačkim akcentom, Kameron mu je navodno rekao: "Odlično", ali je dodao: "Hajde sada da probamo na drugačiji način".

Doson je trebalo da bude siroče iz Čipeva Folsa, Viskonsin, koje pokušava da se vrati u Sjedinjene Države preko nesrećnog okeanskog broda, nakon putovanja u inostranstvo.

Landau tvrdi da je Mekonahi direktno odbio Kameronov zahtjev da promijeni akcenat, rekavši: "Ne. Ovo je bilo prilično dobro. Hvala", što ga je koštalo uloge.

Mekonahi i Leonardo su se kasnije sreli na snimanju filma "Vuk sa Volstrita", a Mekonahi se nakon što je ostvario mnoštvo uspješnih uloga, prisjetio kako je izgledala audicija za onu koja je pripala Leu.

"Audicija je prošla jako dobro, toliko dobro da, dok sam izlazio potapšali su me i rekli - ovo je ono što tražimo, dobio si je! To je onaj trenutak kada pozoveš agenta i kažeš - rasturio sam, ovo će se desiti, i oni su zadovoljni!", pričao je Mekonahi.

Glumac se osvrnuo na trač koji je krenuo nakon toga: "Džejms Kameron je pokrenuo trač da sam dobio ulogu, ali da je nisam prihvatio. Da sam dobio ulogu, a nisam ga uradio, taj agent bi bio u problemu. Ne, nikad nisam dobio ulogu, ali je audicija bila sjajna. Ipak, Leo je dobro odradio posao", opisao je Mekonahi.