Desingerica šef kuhinje u "Teatru" danas je spremao karbonare! Publika je kao i uvijek uživala u specijalitetu!

Desingerica počastio svoju publiku i najveće fanove novim performansom, kada je spremio karbonaru za publiku u Budvi, publika kao i inače oduševljena šefom kuhinje i dobrog provoda.

Desingerica je postao poznat po nesvakidašnjim nastupima, a kada pređe granicu, svi su ubijeđeni da ne može dalje.

Svaki put je ponovo iznenadio, te je nakon udaranja patikom u glavu, gazio ljude iz publike, bacao se u istu, rendao kačkavalj, pravio pitu, slane palačinke, sada je na red došla i karbonara.

Reper redovno nastupa na crnogorskom primorju i ističe da je zadovoljan brojem ljudi na njegovim nastupima. Ipak, i on je ispričao da se brojne njegove kolege žale na posjetu nastupa.

"Meni je svaka sezona bila burna, ali ovo ljeto čujem da nekim drugim kolegama malo lošije, generalno nema ni nešto mnogo ljudi tu. Meni ide top, imam ljudi na nastupima. Neko prođe dobro, neko baš loše, nema između. Dosta njih se žali i čujem priče da je loše. Meni je sva sreća bomba. Puni su mi nastupi. Ne znam šta je uticalo da ima generalno manje turista. Sezona možda nije još krenula, možda će tek buknuti", rekao je on.