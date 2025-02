Goga Sekulić ponovo u braku sa Urošem sa kojim ima sina? "Ja sam udata žena, zajedno smo"

Najnovija Gogina izjava da je i dalje u braku zbunila je sve.

Goga Sekulić iznenadila je sve kada je odlučila da stavi tačku na brak sa nekadašnjim partnerom Urošem Domanovićem, pa je objasnila da je bolje da žena bude sama, nego da u nekom odnosu radi bilo šta na silu.

"Nisam za to da neko bude sa nekim u braku na silu, to što je na silu ne valja ni za razvoj dece, ja bih volela da mi brak traje sto godina, ali došlo je neko brzo vreme, brzo se živi, žene su postane samostalne, niko nikoga ne trpi. Kada sam govorila da će brakovi postati 'mek drajv', društvo mi se smejalo, a evo došlo je to vreme", govorila je u to vreme pevačica.

Međutim, njena najnovija izjava da je i dalje u braku zbunila je sve, i ona je po svemu sudeći ponovo sa Urošem Domanovićem, sa kojim ima sina. "Ja sam udata žena i dalje sam u braku, bilo je svađa, ali smo zajedno, nezvanično smo u braku", rekla je Goga za "Pink".

Razvela se od Uroša Domanovića 2022. godine

Podsetimo, Goga i Uroš Domanović, sa kojim pevačica ima sina, razveli su se u martu 2022. godine.

"Istina je da se razvodimo, tako je bolje i za dete, a i za nas dvoje. Meni je dosadilo da u braku budem i muž i žena, kao i otac i majka detetu. Uroš i ja smo se oko svega dogovorili, i nema tu mesta nikakvim skandalima i senzacijama. U svakom slučaju, oboje ćemo uvek donositi odluke koje su najbolje za našeg sina, a meni je to svakako najvažnije", pričala je Goga tada.

