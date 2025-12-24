logo
"Kako ne znaš ko je Ramštajn": Pjevačice narodne muzike napravile kolaps u emisiji (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Nada Topčagić bila iznađena što Lepa Lukić nije čula za bend Rammstein.

Pjevačice narodne muzike napravile kolaps u emisiji Izvor: Kurir

Popularne pjevačice Nada Topčagić i Lepa Lukić gostovale su u emisiji "Pusti brigu" koja se emituje na Kurir televiziji i tom prilikom govorile su o svom dugogodišnjem poznanstvu.

Muzičke zvijezde nisu krile da su jedna prema drugoj uvijek bile iskrene i bez dlake na jeziku. Lepa Lukić se na samom početku prisjetila jedne anegdote sa snimanja novogodišnje emisije:

"Radili smo jednu emisiju za Novu godinu. Ona je nosila minđuše sličnim ukrasima koje se kače na jelke. Mi smo dugo koleginice i znamo se i ja kad pričam sa njom ne biram riječi. Ja sam njoj rekla "Nado sa tim minđušama izgledaš kao jelka" A ona kaže "Kad nisam izgledala kao jelka, nisu me zvali nigdje, a sada imam posla na sve strane", ispričala je Lepa. 

Nada kaže da što bolje izgledate, to ste interesantniji narodu:

"Evo onaj Ramštajn je prešao 100.000 ljudi".

Lepa Lukić ju je začuđeno pogledala rekavši joj da ne zna ko je Ramštajn:

"Ko je to, kako se on zove, ne znam ko je. Baš ja znam ko je on, ime me podsjeća na neki roštilj", kaže pjevačica na šta joj je Topčagić odgovorila:

"Pa j*****, kako nisi čula? Ramštajn. Njemačka grupa. Čuveni su, prije tri godine su bili u Beogradu. Tada je bio haos, cijela Evropa je bila tu, ja Lepa ne znam da li si normalna".

Pogledajte:

Nada Topčagić i Lepa Lukić
Izvor: Kurir video

Tagovi

lepa lukić nada topčagić Ramštajn

