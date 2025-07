Ceca Ražnatović nikad iskrenije o Arkanu: Svega se naslušala, a evo šta joj je pričao o burnoj mladosti

Ceca Ražnatović je u emisiji Goce Tržan pričala o svom pokojnom suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu

Izvor: Kurir TV/Printscreen/MN Press

Ceca Ražnatović je nedavno govorila o pokojnom suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu. Gostujući u emisiji kod Goce Tržan Ceca je otkrila nepoznate detalje iz odnosa sa Arkanom.

"Ko je zapravo bio on? Je l' on bio kukavica ili junak? Ili je bio i jedno i drugo? Je l' bio kukavica pred tobom?", glasilo je prvo pitanje.

"Jagnje. Kukavica nikada ni pred kim nije bio! To je najhrabriji čovek koga sam ja u životu srela. Imam 50 godina, ja nisam klinka i ja sam se sretala raznoraznih ljudi... I sama znaš kakav je naš posao. Srijećemo i najdivnije i najinteresantnije ljude i kvalitetne ljude, a isto tako, s druge strane, svakakve profile", rekla je Ceca pa odgovorila na pitanje "ko je zapravo bio Željko Ražnatović".

" Svega sam se načitala i naslušala. Željko je bio muškarac. Pravi muškarac i u pravom smislu te riječi. Željko je imao burnu mladost. On se nikada nije stideo da kaže to! Stajao je iza svega onoga što je on bio i bio je jedan ostvareni muškarac. To što je on imao tu burnu mladost. Ispričao mi je cio svoj život, govorio mi je: "Kada bih ponovo sebi mogao da biram put, ja bih drugačije birao, ali ja nisam imao mogućnosti. Moja djeca imaju mogućnosti i moja djeca će biti na pravom putu." I sva njegova djeca su obrazovana fakultetski, sve njegova djeca su zbrinuta, bogu hvala, sve djeca su dobra djeca. Nema veze da li sam ja u kontaktu s njima ili ne, to su dobra djeca, to su dobri ljudi. Kao što se vidi iz priloženog. Njegova sva djeca imaju sređene i normalne živote, većina živi u inostranstvu. Moja su najeksponiranija, što je negde prirodno, jer sam i ja eksponirana kao majka. Željko je bio pravi prijatelj. Kad ga imaš za prijatelja. Naučio me je tome da nikada materijalno ne može da ima veću vrijednost od lojalnog prijatelja. Stalno mi je to govorio i rekao je: "Zapamti, Cecko, kroz život ćeš shvatiti da ništa materijalno nema veličinu, težinu, vrijednost... od onoga kada ti je teško i ako na jednoj šaci izbrojiš bar dva lojalna prijatelja... pet ne možeš da imaš, to je rijetko, ali dva lojalna prijatelja u muci su najveće bogatstvo".

Ovo su Arkanova deca:

"Pa ja nisam s njim imala potrebe da se prostirem, jer sam ja stvarno pored njega bila kao princeza. Čak i kad volim... sve ima svoju granicu. Svako ti radi onoliko koliko mu dozvoliš. Ne može niko da mi gazi preko dostojanstva, ponosa i to je već stvar karaktera. Da li imaš kičmu, ženo, ili nemaš kičmu? Jer ja ne mogu da shvatim da me neko ponižava, gazi i ja onda "volim te"... Ma ko te, bre, voli? Nikad u životu nisam bila u toj situaciji. Mogu do jedne granice tolerancije, posle toga "Gudbaj, Čarli". Ma ćao", rekla je pevačica nedavno za K1.