Sin Ene Čolić prolazio kroz pakao u školi jer mu je mama u Eliti: Priznala šta ju je sačekalo nakon finala

Ena otkrila kako je njen sin podnio mamin boravak u rijalitiju.

Ena Čolić je tokom boravka u rijalitiju Elita 8 bila u burnoj vezi sa Jovanom Pejićem, sinom pjevačice Zlate Petrović i Zorana Pejića Peje. Njihov odnos pratio je niz uspona i padova, a mnogi, uključujući i samu Enu, vjerovali su da će nakon izlaska iz rijalitija ipak doći do pomirenja.

Međutim, to se nije dogodilo. Naprotiv, bivša učesnica rijalitija je potpuno promijenila svoj stav i u sinoćnjem gostovanju u emisiji "Amidži šou" otvoreno priznala da je donijela odluku da zauvjek završi tu priču.

U emotivnoj i iskrenoj ispovesti, Ena je otkrila sa čim se sve suočila nakon što je napustila "Elitu 8", ističući da joj je sada jasno da pomirenja sa Jovanom neće biti.

"Fanovi su mi javili da je zapratio Filipa Đukića i da šalje glasovne Mini Vrbaški koja me pljuvala, to nisam vidjela. Otpratila sam ljude za koje znam da su pričali loše o meni. Ne zanimaju me hejt komentari i ništa me ne pogađa. U srži smo ono što jesmo, sad sam napolju, pa mogu da se pokažem onakva kakva sam, njegve principe on pokazuje", rekla je Ena, pa se osvrnula na bivše cimere:

"Ostala sam dobra sa Teodorom i Bebicom, sa Dačom, mislim da je on okej, sa teta Milicom i sa Keti. Mateja, Sofi, Ana i Đedović, nadam se da nikoga nisam izostavila. O Mileni nemam ništa loše da kažem. Svima praštam, osim ljudima koji su mi pominjali dijete", otkrila je Ena.

"Bilo je problematično, zvali su ga "mali Peja", birio se sa svim i svačim, a moje sestre su mu isključile Instagram. To su upravo podrške koje su mom djetetu pisale sve i svašta, ja se tim stvarima ne bavim", zaključila je Ena Čolić.