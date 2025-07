Zlata Petrović potpuno iskulirala Enu Čolić nakon Elite: Starleta priznala sve, direktno se obratila Peji

Ena je iznenađena dešavanjima nakon završetka Elite 8, ali ističe da možda još uvjek nije kraj između nje i Peje, te da ostaje na njemu da odluči.

Izvor: Pink printscreen

Jovan Pejić Peja zauzeo je osmo mjesto u "Eliti 8", a po izlasku iz rijalitija dočekali su ga njegovi roditelji – pjevačica Zlata Petrović i Zoran Pejić Peja.

Tokom učešća u rijalitiju, u centru pažnje bio je njegov buran odnos sa Enom Čolić, koji su obilježile brojne svađe, pomirenja i emotivne turbulencije. Sada se oglasila i Ena, otkrivši kako trenutno gleda na njihov odnos i da li vidi mogućnost za pomirenje.

Kako kaže, nakon izlaska iz "Elite" njih dvoje se nisu ni pozdravili, a nije je pozdravila ni Zlata.

"Cijele sezone je bio rolerkoster emocija. Sad po izlasku sam se raznježila na Pejine riječi, na reči njegovih roditelja. Negdje sam očekivala da će oni da budu blagi, da će mu reći sve u četiri zida o meni, ali nisam se nadala onakvoj podršci. Negdje mi se probudila nada da nešto može da se desi napolju", rekla je Ena i dodala da neće siliti njen odnos sa Pejom.

"Mislim da sam previše stezala to nešto što mi nije ni pripadalo. On nema moj broj telefona, nije mi se javio u studiju, nismo se pozdravili. Otišao je samo, ja sam gledala sve vrijeme gdje je. Nisam se pozdravila ni sa njegovim roditeljima. Razočarana sam jer mislim da je to to", rekla je Ena, pa dodala:

"Žurka je presudna"

"Vidjećemo se na žurki pa ćemo čuti kakav je njegov stav. Imaćemo zajednička gostovanja, možda ga to bude motivisalo da se javi. Nemam nade, napolju ga sigurno neću stezati, tamo smo bili zatvoreni. Napolju druge stvari mogu da mi skrenu misli, ne planiram da napravim prvi korak. Emocije postoje, to ne poričem. Baš mi je žao iskreno", rekla je za Čolićeva za Telegraf.