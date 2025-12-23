“Članovi Vlade konstatovali su da su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije sproveli sve aktivnosti predviđene zaključcima Vijeća za nacionalnu bezbjednost koji se tiču nelegalnih migracija”, dodaje se u saopštenju Vlade.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je saopštila da je danas bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, ukinula privremenu obustavu bezviznog režima za državljane Republike Turske, s tim da se dozvoljeni boravak sa 90 dana smanjuje na 30 kao mjera preveniranja nelegalnih migracija, a u cilju usaglašavanja sa viznom politikom Evropske unije.

“U materijalu koji je danas razmatrala Vlada navodi se da je unaprijeđena saradnja sa turskim vlastima, uz sprovođenje pojačanih bezbjednosnih i migracionih provjera. Odlukom je predviđeno smanjenje dozvoljenog boravka sa 90 na 30 dana, uz napomenu da se u slučaju procjene bezbjednosnih rizika, vizni režim može ponovo vratiti”, navodi se u saopštenju Vlade CG.

Kako je naglašeno u materijalu, restriktivnija vizna i migraciona politika se primjenjuje sa ciljem prevencije nelegalnih migracija i jačanja kontrole ulaska i boravka stranih državljana.

Takođe, ističu, Odluka predstavlja dio šireg paketa mjera usklađivanja vizne politike sa Evropskom unijom, a koji obuhvata i prilagođavanje vizne politike u odnosu na treće države, u ovom slučaju Azerbejdžan, koji će biti usklađen do 15. januara.

“U cilju ispunjavanja obaveza prema članstvu u EU Vlada Crne Gore će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na punom usklađivanju za viznom politikom Evropske unije”, poručuju iz Vlade.

Crna Gora je, podsjećamo, privremeno ukinula bezvizni režim za državljane Turske krajem oktobra 2025. godine, nakon što su nasilni incidenti u podgoričkom naselju Zabjelo — uključujući ranjavanje 25‑godišnjeg Podgoričanina i proteste protiv turskih državljana — doveli do javnih nemira i privođenja većeg broja turskih državljana.

Odluka je stupila na snagu 30. oktobra 2025. godine, kada su turski državljani sa običnim pasošima počeli morati da pribave vizu za ulazak u Crnu Goru.