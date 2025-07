Učesnica "Elite" otkrila da je bila sa oženjenim Đanijevim sinom: Otkrila sve detalje

Učesnica "Elite", Ena Čolić otkrila je detalje navodne afere sa Markom Trajkovićem.

Učesnica rijalitija "Zadruga 8 Elite", Ena Čolić, izazvala je pravu buru kada je pred kamerama otkrila da je imala romansu sa Markom Trajkovićem, sinom poznatog folk pjevača Radiše Trajkovića Đanija.

Njena izjava odmah je odjeknula u javnosti, s obzirom na to da se o Marku do sada malo znalo, a posebno kada je riječ o njegovom ljubavnom životu. Ena nije ulazila u previše detalja, ali je jasno stavila do znanja da među njima nije bila samo prolazna avantura, već da su zaista bili bliski.

"Mi smo izlazili non stop. Ja ako sam izlazila tri puta i on je sa mnom. On je imao simpatije prema meni, bio je zaljubljen u mene, ali mi je bilo glupo da kažem, jer je oženjen. Ja nisam voljela u to vreme toliko mlađe i tek sam bila raskinula vezu od tri godine. Ovaj poljubac na blic... Na foru me je poljubio. Nikad nisam bila sa njim u vezi, nikad se nije ponovilo i nastavili smo da se družimo. Čestitala sam mu rođenje djeteta i posle toga se nismo čuli", rekla je Ena Čolić u "Zadruzi 8 Eliti", o Marku Trajkoviću, sinu Radiše Trajkovića Đanija.

Inače, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja se ne smiruju, a sada je zadrugarka progovorila o mogućoj trudnoći sa sinom Zlate Petrović.

"Nema potrebe da se provjerava, nema mogućnosti za to. Možda jer mi se vrtjelo u glavi kad sam izlazila iz tuš kabine. Dragana mi je kao neposlušno dijete. Ni sama ne znam šta mi bi. Ne želim da pričam da ću biti normalna, više ništa ne obećavam. Meni je očigledno tako namijenjeno", rekla je Ena Čolić.

Inače, Peja je prije nekoliko dana doživio nervni slom zbog Ene i završio u suzama.

"Mene ovo ne zanima više, ne zanima me. Uzmite mi novac, idem da spavam, moja majka neće da me gleda dok sam tužan", rekao je Peja i napustio emisiju.

