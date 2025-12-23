Vojin Batuta iz Grbaljske liste izabran je za novog predsjednika SO Kotor, javljaju Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je izabran danas, na prvoj sjednici novog saziva parlamenta te opštine.

Za njega je glasalo 20 odbornika - koalicije Demokrate-PES, Grbaljske liste, Demokratske alternative, Kotorskog pokreta i koalicije Za budućnost Kotora (Nova srpska demokratija i Demokratska narodna partija), javljaju Vijesti.

Kotorski izbori održani su 29. septembra prošle godine, ali zbog prigovora u vezi sa dva biračka mjesta nisu mogli biti okončani do decembra ove godine, pišu Vijesti.

Ustavni sud je 3. decembra odbio žalbu kotorskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS), podnijetu prošle jeseni, čime su se, kako su saopštili iz te institucije, stekli uslovi za proglašenje konačnih rezultata izbora.

Prema preliminarnim rezultatima izbora, DPS i koalicija Demokrate - Pokret Evropa sad (PES) osvojili su po deset mandata u kotorskom parlamentu, savez “Za budućnost Kotora”, Grbaljska lista i Demokratska alternativa po tri, Evropski savez dva, a Hrvatska građanska inicijativa i Kotorski pokret po mandat.