"Laže, svi znamo koliko je moralan": Desingerica žestoko izvrijeđao Draška Stanivukovića

Desingerica je bio nemilosrdan nakon oglašavanje gradonačelnika Banjaluke i izjave da će se nastupi poput reperovog novčano kažnjavati.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/YouTube/AmiG Show, screenshot

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, još prije nekoliko godina spomenuo je zabranu nastupa Dragomira Despića, poznatijeg kao Desingerica, na teritoriji ovog grada.

Draško je u najnovijem obraćanju istakao, a nakon snimka na kom Despić šiša tinejdžera iz publike, da se ovo neće tolerisati u njegovom gradu, najavio je i novčane kazne, a sada se oglasio i kontroverzni reper.

"Ta je izjava laž. Nije lijepo da lažeš, bajo. Papir ne postoji već tri godine koliko se ja bavim ovim. Išao sam tamo milion puta, pjevao sam u blizini Banjaluke. Papir ne postoji, zabrane nema. Ljudi nisu debili, Draško pravi od svega Sjevernu Koreju, kao: "Naša djeca, naša djeca...". Šta je on, Draško Džong Un, političar se bavi šišanjem ljudi, rendanjem sira, zamisli da se jedan ozbiljan političar bavi tim? Bavi se glupostima. Imaš, čovječe, bitnijih problema. Neke stvari se obećale ljudima, pa skrećeš ljudima pažnju na šišanje kose i slično. Dobio si nečije povjerenje da se baviš ozbiljnim stvarima, idi radi ono što treba. Ja ne nastupam u vrtiću, ja radim to u klubu za odrasle. Ja pomislim - koga to čovjek pravi budalom? Čak džabe šišam! Desinger je tata, džabe šiša, džabe hrani ljude! Kad je on donio džabe prase ljudima, džabe da šiša ljude? On je influenser, skuplja preglede preko mojih leđa. Ne bi me čudilo da snimi pjesmu, to da bude sledeće. Skreće se tema sa važnijih stvari. O kom moralu pričamo? Taj čovjek ne može da priča o moralu, svi znaju kakav je njegov moral", rekao je Desingerica i dodao:

"Uvijek poštujem zakone zemalja u kojima radim. Moram da vidim kad sam slobodan da zakažem nastup u Banjaluci, to je do mog menadžera. Ja mirno spavam. Da li on mirno spava? Baroniše. On je izrazio želju, nije najavio ništa. Sve ima svoj proces, bajo. Lupeta gluposti, ti ćeš nekom pjevaču nešto, kao što je i prije dvije godine, nikom ništa. Nemoj da lažeš ljude. On je moj fan, možda nisam htio da se slikam sa njim, pa zato", istakao je Dragomir za domaće medije.

U nastavku pogledajte i Draškovo oglašavanje:

Izvor: Telegraf/ Mondo