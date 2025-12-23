Pet policajaca ubijeno je u terorističkom napadu na vozilo u pakistanskoj sjeverozapadnoj provinciji.

Izvor: Sajjad HUSSAIN / AFP / Profimedia

Pet policijaca ubijeno je u terorističkom napadu na njihovo vozilo u pakistanskoj sjeverozapadnoj provinciji Kiber Pakhtunkhva, saopštili su zvaničnici.

Napad se dogodio u okrugu Karak, na granici sa Avganistanom, prema riječima pakistanskog ministra unutrašnjih poslova Mohsina Nahvija.

⚡️Four Pakistani policemen guarding an oil and gas facility in Karak, Khyber Pakhtunkhwa, were killed in an attack by the Afghanistan-based TTP.pic.twitter.com/CQf1JXFWw3 — Pakistan Walli (@pakistanwalli)December 23, 2025

Nahvi je napad osudio kao „jasan čin barbarstva brutalnih elemenata“ i dodao: "Žrtve neće biti uzaludne, država će odgovoriti punom snagom."

Veliki broj pripadnika bezbjednosnih snaga raspoređen je u tom području kako bi tragali za teroristima, čiji napadi poslednjih godina predstavljaju sve veći problem zbog nemira i nesigurne situacije u pograničnom području.