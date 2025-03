Ena Čolić brutalno opsovala Zlatu Petrović, pa se potukla sa njenim sinom: Neviđeni haos u Eliti

Odnos između Ene Čolić i Peje turbulentan je od samog početka, a mnogi ističu da je to zbog razlike u godinama i njenog nezrelog ponašanja.

Izvor: Youtube

Učesnici rijalitija "Elita", Ena Čolić i Jovan Pejić Peja, imali su sinoć žestok sukob u spavaćoj sobi. Do konflikta je došlo kada je Peja želio da upotrebi kantu za pranje stvari u kojoj se već nalazila Enina garderoba.

Ovo je dovelo do koškanja, pri čemu je Enina odjeća ispala iz korpe, sukob je eskaliralo, a pale su i teške riječi.

Ena je bijesno reagovala, izgovarajući uvrede na račun njegove majke.

"Je*em li ti mater raspalu, mrš klošaru", bijesnila je Čolićeva, ali je nije Peja nije štedio:

"Samo ti je*i."

Izvor: Youtube

Situacija se dodatno pogoršala kada je Ena, frustrirana, počela da izbacuje Pejine stvari iz garderobera.

"Bravo", ironičan je bio Peja.

Tokom incidenta Peja je izgubio kontrolu nakon što mu je Ena spomenula majku, pjevačicu Zlatu Petrović, što je dovelo do njegovog burnog reagovanja i vikanja po kući.

"Ne može da mi baca stvari. Baš me briga više za to j*bem ti mamu, kao da on im jedinu majku ovdje", urlala je Čolićeva.

Detaljnije o sukobu Ene i Peje pogledajte u nastavku: