U pitanju su stotine hiljada eura: Miljana Kulić konačno otkrila koliko je para zaradila u rijalitiju

Miljana i Marija Kulić u podkastu Bokija 13 otkrile finansijsku stranu rijaliti života.

Izvor: YouTube/Miljana Kulić

Miljana Kulić je priznala da je zaradila oko 300.000 eura u rijalitiju. Miljna je sa mamom Marijom bila gost kod Bojana Jovanovskog, pozantijeg kao Boki 13, i bez ustručavanja su otkrile koliko su zaradile u rijalitiju.

"Od "Zadruge 1" do ove sada, "Elite", zaradila sam oko 300.000 eura", rekla je Miljana, a onda je Marija dodala: "Ja sam bila dva puta po šest meseci i zaradila sam dovoljno".

Bokija 13 je zanimalo kao se rijaliti odrazio na odnose između majke i ćerke.

"Ona je bila u ljubavnim vezama u kojima je bila iskorišćena, i to se odrazilo na nju na emotivnom planu. Više ne zna da li je neko sa njom iz koristi ili zato što mu se zaista dopada. Njeno učešće se odrazilo i na moje zdravlje! Ubilo me je to što nisam uspela da je usmerim i dovedem do toga da postane pobednica. Intimni odnosi pred kamerama nisu za ženu, to je bruka", rekla je Marija u podkastu "B Podcast".

(Kurir, MONDO)