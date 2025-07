Ovo je muškarac kojeg je izabrala Jovana Jeremić: Posle raskida s Draganom i smrti oca, objavila njegovu sliku

Voditeljka Jovana Jeremić nahvalila muškarca na slici i otkrila kakvu će ulogu imati "jednog dana"

Voditeljka Jovana Jeremić, koja je nedavno raskinula vjeridbu sa Draganom Stankovićem, a potom ostala bez oca, objavila je na društvenoj mreži Instagram da je donijela važnu odluku.

Jovana Jeremić je pokazala čovjeka koji će je jednog dana odvesti do oltara, kada bude odlučila da se nekom muškarcu zavjetuje pred Bogom i objasnila po kojim kriterijumima bira svoje prijatelje.

"Prijatelje ne biram zbog interesa. To mi nikad nije bilo potrebno jer sam dovoljno moćna da drugima ja mogu da pomognem većinu stvari. Uvijek sam se vodila tezom da bolje da meni duguju, nego ja njima. Moj otac više nije živ, a jedini čovjek koji će me odvesti do oltara, kada jednog dana u crkvi pred Bogom izgovorim vječno 'da' - biće moj Andrija. Volim te", napisala je Jovana na Instagramu uz fotografiju, na kojoj pozira sa pomenutim muškarcem i dodala:

"Prijatelje biram po mjeri duše i gvozdenih mu*a. Slabost ne trpim, osim kad su emocije u pitanju, a onda to nije slabost, već najveća snaga. Najmoćniji i najjači ljudi su najemotivniji."

