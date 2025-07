"Ne brini malena, lav je za vas uvek tu": Bivši muž Jovane Jeremić se oglasio i otvorio dušu na svetom mestu

Voja Milošević se oglasio sa svetog mesta, pa uputio snažne reči bivšoj supruzi.

Izvor: Facebook printscreen / Vojislav Milošević

Nakon što je nedavno obelodanio vezu sa atraktivnom Brazilkom, činilo se da je Vojislav Milošević, bivši suprug voditeljke Jovane Jeremić, konačno, nakon kraha braka, pronašao mir i sreću. Ipak, kako prenosi Informer, ljubavna idila nije potrajala, a njihovoj vezi došao je kraj.

Milošević se sada oglasio putem Fejsbuka, podelivši fotografiju nastalu ispred jedne pravoslavne svetinje, uz koju je napisao nekoliko emotivnih reči.

Voja Milošević bivši Jovana Jeremić

Izvor: Facebook printscreen / Vojislav Milošević

"Koliko puta su me rđavi ljudi sa rđavim namerama iskušavali, i znam da iskušenjima neće biti kraja, sve dotle dok budem disao. Ali znam da mi je dobri Gospod dao snage da se nosim sa svime što je prošlo, što jeste i što tek dolazi. Znam da ću poneti to, baš kao što je on poneo krst. I svakoga dana sam mu nesebično zahvalan što mi je omogućio da živim život dostojan pravog čoveka uprkos svim iskušenjima. Zato uz Božju pomoć ka svemu što život donosi. Ma koliko teško bilo, ma koliko i prelepo bilo, sa izvučenom poukom hrabro napred", napisao je Voja u svojoj objavi.

On je najveća podrša voditeljki nakon što joj je otac preminuo, što je i sama istakla, a nakon što je obrisao sve objave sa bivšom devojkom Brazilkom, bivši par se sve češće priseća svoje ljubavi u objavama.

Izvor: Facebook printscreen / Vojislav Milošević

U jednoj od prethodnih slika sa Jovanom i ćerkom, Voja je napisao reči: "Kakvi smo danas, takvi odlazimo u večnost. Veoma je bitno biti čovek. Ljudi se oduvek sastaju, na žalost i rastaju, ali u svemu tome uvek treba postupati ljudski, sa poštovanjem. Jer ne zaboravimo, sa partnerima smo doživeli i mnogo lepih trenutaka. Najlakše je sve pogaziti i u skladu sa očekivanom matricom koje često mnogi u društvu potenciraju, stvarati neprijatelje od onih sa kojima smo hleb delili. Na kraju, zbog katastrofalnih odnosa bivših supružnika ispaštaju najviše deca.

U jednoj od prethodnih slika sa Jovanom i ćerkom, Voja je napisao reči: "Kakvi smo danas, takvi odlazimo u večnost. Veoma je bitno biti čovek. Ljudi se oduvek sastaju, na žalost i rastaju, ali u svemu tome uvek treba postupati ljudski, sa poštovanjem. Jer ne zaboravimo, sa partnerima smo doživeli i mnogo lepih trenutaka. Najlakše je sve pogaziti i u skladu sa očekivanom matricom koje često mnogi u društvu potenciraju, stvarati neprijatelje od onih sa kojima smo hleb delili. Na kraju, zbog katastrofalnih odnosa bivših supružnika ispaštaju najviše deca.

Vaspitavan sam u drugom ambijentu. Vaspitavan sam u duhu svevremenskih vrednosti, koje podrazumevaju ljubav, poštovanje, požrtvovanost, odgovornost... A kada je reč o majci mog deteta, tu dileme nema. Ona je kao takva konstanta u mom životu, a njeno mesto će uvek biti posebno. I savršeno je jasno da i nemoguće stvari moraju postati moguće jer deliti deo života sa nekim i imati predivnu ćerku je prevelika stvar.Zato kod mene provincijalskih predrasuda nikad biti neće, jer moj život su gradili ljudi sa previše stila.Malena, ti ne brini. Jer Lav je za vas uvek tu."

Zato kod mene provincijalskih predrasuda nikad biti neće, jer moj život su gradili ljudi sa previše stila.

Malena, ti ne brini. Jer Lav je za vas uvek tu."

"Sudbina će odrediti onog pravog"

Podsetimo, Jovana se nedavno suočila sa smrću svog oca, a kako je jednom prilikom istakla nije očekivala da će joj bivši suprug biti velika podrška u ovim teškim momentima.

"Nisam očekivala da će biti u tolikoj meri uz mene ali je bio zaista, i stvarno je učinio sve što je mogao da me vrati psihološki. Što se tiče tih priča oko pomirenja, sve stvari su u mom životu otvorene sada, ne samo kada je Voja u pitanju, on je moj prijatelj i mislim da to najbolja solucija. On čovek ima svoju devojku i ja to podržavam, u svemu ga podržavam sve dok zna da sam ja sam jedina konstanta i jedina nepromenljiva. Međutim, sada ide retro Merkur koji vraća sve staro ali tu treba probrati da bude na novim osnovama. Nikada ne mogu da kažem nikada, jer me uvek u tim situacijama život demantovao, sudbina će odrediti onog pravog, pa neka Bog odabere najboljeg", rekla je nedavno, a oboje svoji izjavama daju prostora da se polemiše o mogućem pomirenju.