"Nisam odustao od usvajanja, to je neispunjena želja": Folker se 20 godina bori za potomstvo, riječi kidaju dušu

Mnoge poznate ličnosti otvoreno su govorile o borbi za potomstvo, kako bi svojim iskustvom dale snagu i podršku parovima koji prolaze kroz slične životne izazove. Među njima je i pjevač Jašar Ahmedovski, koji nikada nije krio da su on i njegova supruga Snežana godinama pokušavali da se ostvare kao roditelji.

Jašar i Snežana dugo su vodili tešku i emotivnu bitku za potomstvo, ali se, uprkos velikoj želji, do danas nisu ostvarili u ulozi roditelja. Ipak, ono što nikada nije dovedeno u pitanje jeste snaga njihove ljubavi i međusobna podrška, koja je s godinama postajala sve jača.

Njihova emotivna priča započela je prije više od dvije decenije, kada su se sudbinski sreli, a od tada su ostali nerazdvojni, prolazeći zajedno kroz sve životne uspone i padove.

"Moja najveća ljubav i oslonac u životu je moja supruga Snežana. Zajedno smo od 1982. godine, a u braku smo već 20 godina. Vjenčanje smo odlučili da obavimo zbog medijskih spekulacija i stalnog pominjanja "nevjenčane supruge". Iako smatram da papir nije presudan kada postoji ljubav, iskoristili smo slobodno vrijeme da ozvaničimo naš odnos. Umjesto velike svadbe, organizovali smo samo ručak, jer sam, nakon što sam otpjevao na toliko svadbi, želeo nešto jednostavno i intimno", rekao je jednom prilikom i dodao:

"Snežanu sam upoznao potpuno spontano. Tokom jedne turneje s Lepom Lukić, svratila je sa drugaricom, i tako smo se upoznali. Iako nisam stidljiv, nikada nisam prilazio djevojkama niti im slao piće, ali njoj sam prišao i predložio da se vidimo ako ima vremena. Snežana je tada dolazila iz Valjeva u Beograd, gdje je pohađala srednju školu, a ja sam iskoristio priliku da se našalim kako mi treba neko da mi pokaže grad, jer sam i sam tek stigao."

"Nisam odustao od djece"

Jašar je jednom prilikom otkrio da razmišlja i o usvajanju djeteta.

"Pokušavali smo mnogo puta, išli svuda, ali, nažalost, nije išlo. To nam je velika neispunjena želja. Razmišljali smo i o usvajanju, ali papirologija je ovdje veoma komplikovana. Ipak, nisam odustao od te ideje i nadam se da ću jednog dana uspjeti da usvojim dete i odgajam ga s ljubavlju. Djeca su mi oduvijek bila bliska, posebno djeca moje braće i prijatelja, kojima sam izuzetno privržen", govorio je pjevač.