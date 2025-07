Jovanu Jeremić Dragan napustio kad joj je bilo najteže: Voditeljka otvorila dušu i konačno progovorila o svemu

Dugo se spekulisalo šta je tačan razlog raskida Jovane i Dragana, a voditeljka se sada nije suzdržala, te je otkrila pojedine detalje.

Izvor: pink tv / screenshot

Voditeljka Jutarnjeg programa na Pink televiziji, Jovana Jeremić, nedavno je prošla kroz jedan od najtežih životnih trenutaka – smrt svog oca. Jovana je sada iskreno progovorila o emocijama koje su je preplavile i otvoreno, sa suzama u očima, podijelila kako se nosi s tom tragedijom.

"Mislim da sam dosta ojačala. Moramo biti svjesni da Bog gradi i kada ruši. Sa smrću mog života se završio jedan moj ciklus. Sada u mom životu postoji neispunjeno mjesto muške vertikale, ja sam sada kao žena sa ćerkom ostala sama. Imam ja Voju i prijatelje i porodicu, ali shvatiš da je po prvi put posle 34 godine to mjesto prazno. Ko bude ušao u moj život će imati veliku odgovornost kada sam ja u pitanju, tu mislim na emotivnog partnera", iskreno je rekla voditeljka.

Izvor: IG jeremicjovana

I pored ogromne tuge, Jovana je pokazala njeverovatnu snagu i profesionalizam – tog istog dana se pojavila na poslu, a niko od gledalaca nije mogao ni da nasluti šta se krije iza njenog osmijeha.

"Moj otac je umro u četvrtak, ja sam rekla da ne želim da to iko zna i da dođu novinari. Takođe nisam željela da na sahranu mog oca dođu ljudi koji nisu bili uz mene kada je bilo najteže. Koji su me povrijedili i otišli iz mog života kada mi je to bilo najpotrebnije. Oni su zaboravili kako sam se ja ponašala kada je njima bilo najteže. Takvim osobama nisam željela da dozvolim da zajedno sa mnom sahranjuju mog oca. To je bila moja moralna obaveza prema meni samoj. Nisam željela sažaljenje. Vodila sam program, a meni mrtav otac leži u sanduku. Sada zamisli koliko muškarac mora biti jak koji uđe u moj život. On se sjekirao za mene i moje dijete i to neću oprostiti. Poslednja dva mjeseca me nije gledao nasmejanu", rekla je Jovana kroz suze gostujući u emisiji „Premijera, vikend specijal“.

"Nisam klasična srpska žena"

Jovana je i ranije isticala da njen način života i razmišljanja nisu univerzalni, te da mnoge žene ne mogu da se poistovjete s njom jer, kako kaže, nisu prošle njenim putem.

"Sve što ja pričam, pričam iz svojih cipela. Zato što ova moja pravila ne može klasična prosječna srpska žena da primijeni jer ona nije Jovana Jeremić i to svaka žena treba da zna, bez da ja sebe sad nešto dižem. Ne poznajem puno žena koje su zaradile ovoliko novca koliko ja. Ne poznajem nijednu ženu, pored mene, koja je toliko uspjela, koja je toliko novca zaradila. Svog novca sam zaradila jako puno u životu do svoje 33. godine. Mislim da je ovo početak, ja neću stati dok ne budem bila milijarderka, ali u pravom smislu, jedna žena do koje niko više neće moći da dođe", izjavila je Jovana tokom gostovanja na Red TV.