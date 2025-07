Jovana Jeremić se miri sa bivšim mužem? Voditeljka sve priznala nakon što je Voja raskinuo sa Brazilkom

Jovana je ostala misteriozna, naročito ako se uzme u obzir da su oboje trenutno slobodni.

Izvor: YouTube/Screenshot/pirotske vesti/ATA Images

Jovana Jeremić je naglasila da Vojislava Miloševića, svog bivšeg supruga, prije svega smatra prijateljem, ali je takođe otvoreno priznala da ne isključuje mogućnost da se u budućnosti pomire.

Nakon što joj je otac preminuo, upravo je Voja bio uz nju u tim najtežim trenucima, pružajući joj ogromnu podršku, na čemu mu je Jovana javno zahvalila.

Kako je pisao Informer, Vojislav je raskinuo vezu sa Brazilkom Natalijom, zbog čega su odmah krenule priče da bi mogao da se vrati Jovani. Ona je istakla da za sada među njima postoji iskreno prijateljstvo, ali i da nikada ne zna šta život može donijeti.

"Voja je moja velika podrška. Nisam očekivala da će biti u tolikoj mjeri uz mene, ali je bio zaista i stvarno je učinio sve što je mogao da me vrati psihološki. Što se tiče tih priča oko pomirenja, sve stvari su u mom životu otvorene sada, ne samo kada je Voja u pitanju. On je moj prijatelj i mislim da je to najbolja solucija. U svemu ga podržavam sve dok zna da sam ja sam jedina konstanta i jedina nepromjenljiva", rekla je Jovana, pa dodala da ipak ostavlja prostora za pomirenje:

"Međutim, sada ide retro Merkur koji vraća sve staro, ali tu treba probrati da bude na novim osnovama. Nikada ne mogu da kažem nikada, jer me uvijek u tim situacijama život demantovao, sudbina će odrediti onog pravog, pa neka Bog odabere najboljeg", rekla je Jovana za Blic.