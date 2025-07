Udala se bivša Spajsica Mel B (50): Iz bivše grupe pojavila se samo jedna pjevačica

Mel B se udala za Rorija Mekfija u elegantnoj ceremoniji u katedrali Svetog Pavla nakon 6 godina veze.

Izvor: Instagram/officialmelb

Bivša članica grupe Spice Girls, Mel B (50), se udala! Ona je izgovorila sudbonosno "da" dugogodišnjem partneru, Roriju Mekfiju, u subotu, 5. jula, u katedrali Svetog Pavla u Londonu.

Pjevačica je blistala u haljini dugih rukava ukrašenoj biserima, dok je njen suprug nosio tradicionalni škotski kilt.

Mel i Rori su se vjerili 2022. godine, nakon tri godine veze. Kasnije je izjavila za Us Weekly da joj je frizer pomogao da ponovo povjeruje u ljubav. (Mel je prethodno bila udata dva puta.)

"Nakon što sam napustila tu desetogodišnju vezu, nisam imala namjeru da ulazim u novu. Bila sam posvećena svojoj djeci, da budu dobro i da započnu svoj proces ozdravljenja", ispričala je Mel ekskluzivno za Us u maju, misleći na svoju djecu: Finiks (26), Endžel (18) i Medison (13).

"Njegovao joj lokne" pa uslijedila romansa

"Rori, divan porodični prijatelj je frizer, pa je počeo da njeguje moje lokne. Kad sam ostavila bivšeg, odsjekla sam kosu i ofarbala je u plavo. Htjela sam da se riješim svega što me podsjeća na tu vezu."

Mel je dodala: "Dok je Rori negovao moje lokne, istovremeno je njegovao i moju vjeru u ljubav i povjerenje - što je za mene ogromna stvar, jer osoba koju sam voljela i kojoj sam vjerovala ispostavila se kao najveća greška u mom životu. Do prije dvije godine sam govorila: 'Naći ćeš nekog drugog. Ja sam previše slomljena'. A Rori mi je rekao: 'Melani, ja ne idem nigdje. Jer te apsolutno volim.'"

Na vjenčanju se mogla vidjeti još jedna članica ženskog sastava, Ema Banton - Bejbi Spajs, ali od Viktorije Bekam nije bilo ni traga ni glasa. Ipak, Viktorija se u objavi na instagramu oglasila zajedničkom fotografijom sa Mel uz riječi: "Šaljem ti ljubav Mel B. Rori je veoma srećan čovjek".

Bivši suprug Mel B: "Snimala je mene i dadilju"

Bivši suprug poznate pjevačice, Stiven Belfonte otkrio je da iza snimaka koji su šokirali svijet, a za koje je Melani Braun tvrdila da su mu služili kao sredstvo ucjene tokom njihovog desetogodišnjeg braka, stoji upravo ona. Belfonte tvrdi da nije on snimao suprugu, već je da je često ona bila ta koja se nalazila iza kamere.

On je, u intervjuu za Dejli mejl TV, otkrio i da je nekadašnja spajsica bila zavisna od alkohola i droga, i to do te mjere da je kokain ušmrkavala pred djecom. Prema njegovim tvrdnjama, dok je s jedne strane divljala na žurkama, ponašala se promiskuitetno i drogirala se, s druge strane pokušala je u javnosti da održi imidž porodične žene. Požalio se i da je optužbama da ju je zlostavljao uništila njegovu reputaciju.

"Uopšte nisam bio svjestan sa kim sam stupio u brak. To je žena koja bi mi prerezala grkljan ako bi to značilo da se neće znati da je zavisnik. Sve što je rekla i uradila je bilo samo u cilju da sačuva svoj imidž. Tad sam shvatio koliko sam bio glup", izjavio je tada.

Stiven je naveo i da mu je odvratno to kako je sve o svojoj zavisnosti o drogama i nezasitosti u se*su ispisala u svojoj knjizi "Brutalno iskreno".

"Mene okrivljuje za svoju zavisnost od kokaina, okrivljuje me za se*sualne stvari, odvratno je to. Ne znam ni za jednu osobu kojoj je stalo do svoje ćerke i koja se zalaže za osnaživanje žena, a koja bi pustila da tako nešto njena djeca čitaju", istakao je Belfonte.

Spajsica u knjizi opisuje se*s utroje koji je imala s mužem i drugom ženom na početku braka, a za koji priznaje da ga je ona inicirala. Tvrdi da se šokirala kad je saznala da je njen muž sve snimao. Takođe, na sudu je tvrdila da postoji čak 64 snimka koje je njen muž snimao nakon što ju je drogirao.

"Moja supruga je snimala mene, želim da pokažem snimke koje je ona snimila. Ona je potpuno odjevena, okreće kameru prema sebi i govori: Ovo je se*si dok me snimaš sa drugom ženom?", objasnio je on.

Zanimljivo je da su bivši supružnici snimili i rijaliti tokom braka, koji se zvao "It's a scary world". Melani ima tri ćerke sa 3 partnera - Finiks, Ejndžej Ajris Marfi i Medison Belfonte.

Dijete sa Edijem Marfijem izjasnilo se kao trans-muškarac

Mel B i njen bivši partner, glumac Edi Marfi imali su nekada napet odnos, ali su uspjeli da izgrade dobru saradnju u zajedničkom roditeljstvu njihovog djeteta, Ejndžel, koje je otkrilo da je promijenio svoje zamjenice i sada živi kao trans muškarac.

Osamnaestogodišnjak, za koga je Mel potvrdila da ima djevojku, započeo je život pod budnim okom javnosti nakon što je Marfiporicao da je otac, što je dovelo do gorke borbe za očinstvo i godine udaljenosti.

Ejndžel, koji je rođen kao djevojčica, promijenio je biografske podatke na svom ličnom Instagram nalogu i želi da se za njega koristi zamjenica "on", a izvori za MailOnline kažu da su oba roditelja pružila podršku tinejdžeru u njegovoj odluci.