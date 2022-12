ONI SU PRAVI KRETENI! Pjevačica šokirala, OPLELA po koleginici iz grupe i poznatom voditelju - "Strašno je NAPORNA!

Mel B iznenadila je sve u studiju kada je koleginicu i poznatog voditelja nazvala kretenima i nije se tu zaustavila.

Pjevačica i nekadašnja članica popularne grupe Spice Girls, Melani Braun, poznatija kao Mel B, koju je svojevremeno bivšeg lični asistent optužio da je dugi niz godina zlostavljala svoje tri kćerke, nije se ustručavala kada je bila upitana koga od poznatih smatra nepodnošljivim. Njena "lista kretena" je prilično duga, a između ostalog, navela je i samu sebe.

Gostujući u emisiji "The big narstie", kao iz topa je oplela po Džeri Halivel, Džesi Džej, Džejmsu Kordenu... Pa i iznova pokrenula priče o neprijatnosti koju je voditelj napravio u restoranu, te tamo više nije dobrodošao - "Ima dosta baš pravih kretena u poslu. Džejms Koden, Džeri Halivel... Džesi Džej, pa i ja", rekla je ona, pa iznenadila sve u studiju.

Komičar Mo Giligen nije mogao da shvati kako je tek tako prozvala koleginicu iz sastava Spice Girls - "Ma, obožavam je, ali je s vremena na vrijeme strašno naporna", odgovorila mu je Melani, jednako otvoreno kao na prethodno pitanje, ali i iduće vezano za Kordena.

"Mislim da uvijek treba biti fin prema kolegama, ljudima s kojima radite generalno. On, recimo, nije", poručila je ona.

Oko Džejmsa se bila podigla ogromna prašina, kada ga je jedan vlasnik restorana okarakterisao "strašno napornim gostom", najblaže rečeno, pa mu još i zabranio povratak u njegov lokal zbog toga kako se ponašao prema zaposlenima. Ubrzo je isti čovjek putem društvenih mreža ispričao kako mu se voditelj izvinio, pa da mu je tek tako sve bilo oprošteno.

Džejms je ranije ispričao da je večerao u jednom od svojih omiljenih njujorških restorana, gdje je njegova supruga Džulija dobila hranu na koju je alergična, i to nakon što je, kako tvrdi, osoblju objasnila na šta je tačno alergična.

"U afektu sam dao sarkastičan, nepristojan komentar o tome da je najbolje da ja skuvam jelo. To je komentar zbog kojeg duboko žalim. Shvatam da je teško biti ugostitelj. Godinama sam radio u smjenama u restoranima, cijenim svakoga ko radi taj posao. Hodao sam okolo misleći da nisam učinio ništa loše. Ali istina je da sam dao nepristojan komentar i to je bilo pogrešno. Bio je to nepotreban komentar. Bilo je neljubazno. Kao što sam rekao vlasniku restorana, nikoga nisam htio da uznemirim, a ako jesam, nije mi bila namjera", poručio je voditelj u emisiji.