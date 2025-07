Vjenčanje iz bajke prije 3 godine, dvoje djece, sad uslijedio kraj: O ljubavi Marije Mikić i Jovana svi su pričali

Pjevačica Marija Mikić potvrdila je medijima ono o čemu se danima nagađa, da je na njen brak stavljana tačka.

Danima se u javnosti spekuliše o braku Marije Mikić i Jovana Pantića. Nakon što je Jovan otpratio sa društvenih mreža i obrisao zajedničke fotografije, krenula su nagađanja da se razvode.

Marija se sada prvi put oglasila za domaće medije i potvrdila da se razvode.

Bajkovito vjenčanje Marije i Jovana

Marija i Jovan su se konačno vjenčali 2023. godine, nakon što su planove više puta pomjerali zbog pandemije kovid virusom i Marijine rizične trudnoće. Kada su napokon odlučili da stanu pred matičara, sve je bilo u znaku bajke - od atmosfere do najsitnijih detalja.

"Vjenčanica je iz Dubaija, presrećna sam što je samo ja imam, ali je malo preteška. Mladoženja je prelijep. Srce je krenulo da mi lupa od uzbuđenja, nemam tremu, malo nogice. To su emocije", rekla je Marija tada.

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je prvi ples uz pjesmu Tereze Kesovije, koju je Marija sama otpjevala. Emocije su preplavile njenog supruga, a prisutni tvrde da su mu suze same potekle. Uprkos svim odlaganjima, par je iskoristio vrijeme da svaki detalj svadbe dovede do savršenstva, i isplatilo se, jer je slavlje ostavilo snažan utisak i na goste i na mladence.

Dvije bebe za dvije godine

Marija je javno govorila o svom putu do majčinstva, koji nije bio nimalo lak, a zatim je šokirala sve viješću da je ponovo trudna neposredno nakon što je rodila prvo dijete, ćerku Đurđu.

Pjevačica je iznenadila sve kada je samo nekoliko mjeseci nakon što je rodila svoju ćerku Đurđu otkrila da je ponovo u drugom stanju.

"Vidjela sam naslove da sam zatrudnela 3 mjeseca poslije rođenja ćerke, ali zapravo, zatrudnela sam poslije mjesec dana! Ja sam već u trećem mjesecu trudnoće", rekla je mlada mama i dodala da će "proći kroz dva porođaja za manje od godinu dana". "Razlika između djece će biti 10 mjeseci", rekla je Marija i otkrila kako je došlo uopšte do toga da uradi test za trudnoću.

Vrlo je otvoreno govorila o problemima sa začećem, spontanim pobačajima i trombofiliji, i sada skreće pažnju na važnost testiranja i razgovor sa voljenima.

"Okuražila sam se da pričam o tome, nakon razgovora sa drugaricom. Pitala me je 'ne misliš li da si sebična? Javna si ličnost, ne treba da ćutiš o bolnim stvarima, tebi je drugarica pomogla kada te je odvela da uradite test'. Treba o tome pričati i treba se testirati, jer se to testiranje radi tek poslije trećeg pobačaja. Toliko mi se djevojaka javilo nakon što sam sve ispričala, da to nema cijenu. Mnogo je teško, a pomoć sam imala od Joce i porodice. Kako ostati normalan u glavi poslije svega? Razgovor, podrška i pozitivan stav.