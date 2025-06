Mariju Mikić ujeo magarac: Pevačica doživela neviđeni peh, odmah uputila izvinjenje

Pevačici se desila nesvakidašnja situacija na jednoj lokaciji, a tokom snimanja spota.

Izvor: Kurir televizija

Urnebesna situacija desila se pop pevačici Mariji Mikić i to kad je najmanje očekivala, a komentari ispod njene objave samo su se nizali.

Marija je ekranizovala numeru "Šta je život", a u toku snimanja iste pevačicu je ujeo magarac! Da, dobro ste pročitali.

Hit snimak je Mikićeva objavila i na svom Instagramu, nakon čega su usledili još duhovitiji komentari, a ona je uputila "izvinjenje" svom timu i apelovala da je što pre prihvate takvu kakva jeste.

"Samo meni ovo može da se desi. Što se mene tiče ovo je spot, i slika i prilika jedne Marije Mikić. Da me ugrize, ugrize, ponoviću ugrize magarac na snimanju. Ugrizao me magarac. Još jednom se izvinjavam mom PR timu, ali što me pre prihvatite takvu kakva jesam, biće vam lakše", napisala je Marija i sve nasmejala, a onda dodala:

"P.s. ako pažljivo slušate čuje se kako je "kvrcnulo" i kako me je jako ujeo. A koliko su samo šargarepa i hrane dobili. Alavci mali", dodala je Marija uz emotikon srca i smeha.

Numeru poslušajte u nastavku: