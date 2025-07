Zbog ovog incidenta je saslušana u policiji: Edita Aradinović o Aspirincima, bila zaljubljena u jednog od njih

Edita Aradinović je karijeru počela u grupi Ministarke, koju su osnovali Miloš Roganović i Filip Miletić poznatiji kao "Aspirinci".

Izvor: Instagram printscreen / editaaradinovic

Kada se grupa raspala, odnosi između pjevačice i kompozitora su se zahladili, a nakon što je Edita izašla iz pometnute grupe u medijima je odjeknula vijest da je na studio poznatih hit mejkera bačena bomba.

U toj priči se mnogo spekulisalo i pričalo, a najviše pažnje je privukla informacija da je zbog ovog incidenta saslušana i Edita.

Aradinovićeva je na saslušanju priznala da su oni jedini sa kojima ne sarađuje i nema dobar odnos na estradi, ali da nema nikakve veze sa bombom bačenom na njihov studio. Sada, nakon šest godina pjevačica se ponovo prisjetila ove situacije, a onda otkrila i ono što do sada javnost nije znala. Pjevačica je bila ludo zaljubljena u jednog od njih.

"To je bio trenutak kada se to desilo. Ljudi koji su se pozabavali time brzo su shvatili da ja nemam ništa s tim. To je bilo užasno. Bila sam jako mlada. Moja majka nije mogla da me gleda u takvom stanju, mnogo je bila tužna što me takvu gleda. S Milošem sam obnovila kontakt i u super smo odnosima. S Filipom nije tako. S njim ne govorim i mislim da neću. Te priče da smo bili u vezi to nije tačno. Samo sam ja bila zaljubljena u njega. Ovo prvi put kažem. Ja sam u njega gledala kao u Boga, i on je meni bio uzor. Imala sam prema njemu i strahopoštovanje. Uvijek kada smo bili na sastancima samo sam njega pomno slušala. Ali njegov odnos prema meni nije bio ispravan. Bila sam mlada i trebao mi je ne samo autoritet već i emotivna podrška. Nikad mu nisam rekla da sam zaljubljena u njega, ali možda je on primijetio. Znao je moju slabu tačku, znao je šta će da me zaboli i znao je kako će neka njegova riječ da me zaboli. Ne bih rekla da je to bila emotivna manipulacija, ali tako sam to doživljavala. Umio je i da me rasplače. Ja sam izašla iz benda nakon pet godina jer sam shvatila da sam se pogubila", rekla je Aradinovićeva za Fullscrean Media.

(Kurir, MONDO)