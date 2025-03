"Rodila bih djecu nekom ko nije slinica i papučar": Edita otkrila kakvog muža traži, odmah ga vodi u kuću u šumi

Pjevačica Edita Aradinović se požalila kako nikako ne može da nađe idealnog muškarca pored kog će ostariti.

Edita Aradinović traži idealnog partnera za zajednički život, a kako je prethodne godine navela, želi da pronađe osobu sa kojom će imati puno djece.

"Sinoć sam gledala jedan ljubavni film koji me je razorio i zbog čega sam sanjala da se udajem. I onda sam se jutros probudila, gledam ovako u plafon i razmišljam... Ove godine punim 30, puno sam toga naučila, prošla, ostvarila se u svom poslu. Ne tražim od života mnogo, to sam shvatila. Dobro, tražim mnogo, nije da ne tražim, ali samo tražim, ono, svog blizanca da se pojavi. Možda se i pojavio, a da ja to ne znam", kazala je Edita (31) u obraćanju putem društvenih mreža.

"Tražim svog saveznika, prijatelja, saputnika, neko ko gleda istim očima, a različitim, koji će imati iste sisteme vrijednosti, da na isti način odgajamo djecu... Puno djece!Dakle, želim puno djece da imamo, puno životinja, da živimo u šumi, u kući nekoj ogromnoj, sa nekim dvorištem gdje će nam dolaziti prijatelji sa djecom, bez djece, gdje ćemo se zezati. To će biti domaćinstvo ogromno", dodala je.

Tvrdi da je ipak u vezi 6 godina

S druge stane, nedavno je istakla kako je već šest godina u vezi i da sa svojim partnerom planira venčanje.

"Ljubavna situacija je dobra. Već šest godina je dobra. Kako smo krenuli, svadba će možda već sledeće godine. Nisam kačila slike sa momkom, ako još to treba da radim, ja ne znam. Ne eksponiram ljubavni život. Ni djecu sutra ne bih eksponirala. Vjerovatno ću tada imati neki svoj profil privatni sa 20 ljudi, gdje ću svaki dan kačiti slike", istakla je ona u emisiji kod jutjubera Luxa.

