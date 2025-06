Pjevačica preživjela strašno zlostavljanje, prijavila partnera policiji: Drogirao je i silovao, od udaraca oslijepila

Pjevačica Katarina Vasić prošla je pakao sa partnerom, te podijelila uznemirujuće fotografije na mrežama.

Izvor: YouTube/screenshot/Buca Džambas

Pjevačica Katarina Beba Vasić prije nekoliko dana je objavila da ju je bivši partner, s kojim je živjela prethodnih pet mjeseci, pretukao.

Ona je na Instagram profilu objavila uznemirujuće fotografije, te iznijela tvrdnje protiv bivšeg partnera, za kog tvrdi da ju je tri mjeseca ugnjetavao, trovao, ucjenjivao, ali i drogirao. Beba se sada ponovo oglasila, a u svojoj potresnoj ispovijesti ispričala je stravične detalje dvomjesečne torture koju je doživjela.

"Moj sin je autističan. U tim trenucima sam izgovorila da mi je drago da je autističan, pa ne zna šta se dogodilo", rekla je Beba i progovorila o fotografijama koje su osvanule:

"On me je slikao. Da mi pokaže kako sam lijepa i kako napredujem, jer sam ja bila slijepa, od udaraca sam izgubila vid, sad se pomalo vraća, ali i dalje ne vidim. Napastvovao me je minimum tri puta dnevno, a onda bi me pitao: 'Da li hoćeš da napravimo bebu?'".

Beba je slučaj prijavila policiji, a zbog udaraca je završila u bolnici. "Čovjek sa kojim sam bila u vezi 5 mjeseci, 2 mjeseca 'raja', dva mjeseca pakla! Sada sam na sigurnom, valjda, ovako izgledam sada. Za sada ne smijem zbog policijske istrage da dajem mnogo informacija, ali to je otprilike neki period kada je mučenje trajalo. Tek sjutra posle 17 časova ću smjeti da dajem izjave, ali ima poprilično toga na mom Fejsbuk profilu o svemu šta se desilo", rekla je Vasićeva za Republiku.

(Republika/ MONDO)