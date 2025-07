Zaradio 500.000 € od rijalitija, sad gradi farmu pilića: Kristijan Golubović odlazi na selo i pokreće biznis

Golubović je zajedno sa svojom izabranicom Kristinom cijeli iznos zarađen u prethodnom periodu ulagao u rekonstrukciju objekta u selu Gospođinci.

Izvor: RED TV/screenshot

Kristijan Golubović odnio je pobjedu u poslednjoj sezoni rijalitija programa "Farma", a novac koji je zaradio u pomenutom rijalitiju odlučio je da uloži u farmu pilića.

Golubović je zajedno sa svojom izabranicom Kristinom cijeli iznos zarađen u prethodnom periodu ulagao u rekonstrukciju objekta u selu Gospođinci, koje se nalazi u blizini Novog Sada. Imanje koje zauzima veliku površinu biće namijenjeno za farmu pilića, a na farmi će raditi zajedno sa porodicom kojoj i pripada pomenuto imanje u ovom mjestu.

"Ovo je velelepno zdanje, i kuća od 150 kvadrata u kojoj ćemo mi živjeti i u kojoj ćemo smjestiti radnike. Ovdje je živjela jedna familija koja je do 50.000 pilića gajila na ovoj farmi, a te familije više nema u tom broju, i unuk se obratio meni da uđem u ovaj biznis, i nadam se da sam već mnogo toga učinio da ovo propalo imanje oživi, a sad je na meni da ga uredim", rekao je Kristijan, pa nastavio:

"Moj drugar, vlasnik imanja i ja smo sredili dio gdje može zimi da stane 8.000 pilića i moja ambicija je da do avgusta sve bude u funkciji. Treba sigurno 100.000 eura da sve sine pravim sjajem. Poslije toga ide još ulaganja, jer hoću da napravim instituciju koja će da proizvodi piliće i širiće se svuda po Srbiji. Savjetujem se sa familijom dečka sa kojim radim, jer ja nikada nisam bio seljak, pilićar i nikada nisam radio nešto ovome slično i došao sam prvenstveno da pomognem, jer nešto ovako lijepo ne treba da bude izgaženo."

Pored biznisa, nakon izlaska iz "Farme" Kristijan je maksimalno posvećen supruzi, kao i djeci.

"Kristina je svu težinu kanalisala u borbu i zato sam je i zavolio. Samovoljno sam patio trideset godina i kroz prijateljstva i kroz veze koje su na kraju bile tragične, a Kristina me je vratila u djetinjstvo i da radim stvari koje pripadaju mladosti. Ona ima trećeg brata koji je bolestan i on je kao biljka, a nju posebno osjeća i pokazuje znake života. Kroz njenu tu životnu priču vidim kada dođe do zida, kreće na duplo veću zvijer od nje. Naučila je da nema nazad i kad te svi udaraju da se podigneš", priča on.

"Od rijalitija sam zaradio 500.000 eura"

Iako su ga mnogi često komentarisali, on je sada prvi put progovorio o zaradi u rijalitiju, ali i nastavku rijaliti programa "Farma".

"Spreman sam da uđem u bilo kojoj formi, a volio bih da budem zli Proka koji će biti za paklene nedelja biti na Farmi ili da budem voditelj i učesnik u njihovim debatama, ali i da povratim moje bajke iz podzemlja i da dovodim zanimljive ljude koji će pričati na tu temu kako bi edukovali mlade da ne ulaze u kriminal", otkriva Kristijan koji se dotakao honorara.

"Mnogi su dosta ljubomorni, jer sam najzaslužniji i najplaćenijih rijaliti učesnik, pa pričaju da ne vrijedim, da sam kriminalac na baterije i dosta toga, ali vidite da narod prilazi kada idem ulicom. Novac koji uzmem dam ženi i djeci da žive onako kako sam ja najlepše živio ili čak bolje od toga. Kada bi sakupili polovinu prošlog rijalitija i sada, kao i neke reklame moglo bi da se sakupi pola miliona eura."

(Kurir / MONDO)