"KAD BIH UŠLA NA "FARMU" UDARILA BIH GA PESNICOM!" Kristina Spalević bijesni zbog Kristijana Golubovića

Ne može da vjeruje šta radi!

Izvor: Printscreen/Instagram

Supruga učesnika "Farme" Kristijana Golubovića, Kristina Spalević, govorila je o suprugovom ponašanju u rijalitiju, ne pokušavajući da sakrije bijes i nezadovoljstvo.

Kako je tada otkrila, ni najmanje nije zadovoljna Kristijanovim odnosom sa cimerkama.

"Apsolutno pratim sve. Uopšte mi se ne dopada njegovo ponašanje. Ne ponaša se ni po jednom parametru onako kako treba da se ponaša. Vulgaran je, previše se zavozao. Ne sumnjam da će me prevariti" - rekla je Kristina, pa dodala:

"To je baš problematično. Razumijem zašto se on svima sviđa, a on raste kao kvasac gdje se one ubijaju oko njega. Uživa u pažnji, ali svi znamo da je on ego manijak, ali bi trebalo da se zaustavi. Treba da ohladi malo" kaže ona.

Na pitanje da li bi ušla u rijaliti da se obračuna sa njim, odgovorila je:

"Zašto da ne? Rijaliti je stvorio i nas i život koji imamo. I ušla bih. Ne bi bilo potrebe za nikakvim riječima. Nemam problem sa tim ženama, sve bih riješila sa njim. Kada ga je Jelena Golubović udarila, rekla sam: "Ruke ti se pozlatile". Kada bih ušla unutra, legla bi jedna pesnica.

Ipak Kristina smatra da je Golubović ne bi prevario.

"Za mene je već prešao granicu. On misli da je baja napolju, a ispada to napolju da je zaljubljen u Dušicu Topić. Ako je moguće da se zaljubi u nju onda ili je počeo tajno da koristi narkotike ili ima neki s**sualni poremećaj da takođe ne znam. Tamo i nisu neke ribe. I onda kad pogledam njegovu bivšu ženu koju nije volio ni pola kao mene i koju nije prevario ni sa jednom sve do mene, onda kažem valjda ne bi mene prevario sa Dušicom."