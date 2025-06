Kristijan Golubović progovorio o sukobu s Karleušom: Duško mu prijetio, spomenuo i sav njen "prljav veš"

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović progovorio je o sukobu sa Jelenom Karleušom

U prvom intervjuu koji je usledio nakon njegove pobjede u "Farmi 8", Kristijan je dodatno objasnio svoj stav Karleuši, ističući da je smatra boljom od mnogih njenih koleginica.

"Nikada u životu Jelenu nisam pomenuo, nego je neka novinarka htjela da se napravi pametna. Kada je mene nazvao njen muž da mi prijeti, rekao sam mu da, čak i da je to tačno, nikada to ne bih rekao, jer sam džentlmen. Niti sam to izjavio, niti sam to uradio, međutim, malo-malo pa se kačila za mene. Nikad se nisam hvatao za stvari koje znam o njoj jer nije džentlmenski da u svađi sa ženom ja iznosim neki prljav veš koji znam, pa da neko pomisli: 'Evo ga ovaj Kristijan!'" rekao je Golubović za 24sedam.

I dok su mnogi očekivali njegov oštar odgovor, Golubović tvrdi da nikada nije imao nameru da ulazi u javni sukob sa Jelenom.

"Nisam uopšte s njom u neprijateljskim odnosima, žao mi je bilo što me je pogrešno shvatila. Bolja je od mnogih seljanki koje su se emancipovale, a i dalje im je blato na štiklama dok hodaju Beogradom. Ima ih dosta, južna pruga, ali i Ibarska magistrala, ali i ove sjeverne. Manje-više najgore su ove koje kupe džip, napumpaju usta, a zaborave da su mangupi Beograda prvi probali med kad dođe tegla u grad, a tek onda svi ostali", zaključio je Kristijan.

(24 sedam / MONDO)