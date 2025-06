Brao maline i radio preko omladinske zadruge: Vojaž otkrio čime se sve bavio da bi zaradio novac

Mihajlo Veruović Vojaž je prije muzike radio sve poslove kojih je mogao da se domogne

Reper Mihajlo Veruović Vojaž često je na meti pozitivnih, ali i negativnih komentara. Međutim, on je naglasio da je oguglao na sve što se govori o njemu, ali da reakciju publike uvijek cijeni, kakva god da je.

"Uživam u tome, meni je važno da imam reakciju ljudi, da ne bude onih koji nemaju mišljenje. Loše je i ako te svi vole i ako te svi mrze, mora da postoji balans. Pravi tajming za objavu pjesme niko ne može da sračuna, najbitnije je da ti imaš dobru pjesmu. Imam taj internacionalni album za koji čekam malo zatišje od ovog tempa koji je estrada napravila, jer je to nešto na čemu sam dosta radio, nešto drugačije i volio bih da ljudi posvete pažnju tome", rekao je on, otkrivajući da je i plakao dok je pisao neke svoje pjesme:

"Uvijek imam emotivnu reakciju, naročito ako pišem za sebe, pišem iz srca. Tako da bilo je i suza i smijeha, svega. Muzika je samo nuspojava onoga što ja osjećam. Razlika je u tome samo koliko ja umijem dobro da verbalizujem i predstavim publici.

Vojaž ne krije da ga život nije mazio, te se nije libio i da radi i u poljoprivredi.

"Sad bih otišao da berem maline. Za 5.000 dinara ću hektar da oberem. Ja sam stari poljoprivrednik, stari berač malina. Brao sam ja maline već, ljudi, ja nisam Indijanac, brat i ja smo preko omladinske zadruge radili, nismo živjeli od mamine i tatine plate. Jedan od tih poslova je bilo i branje, teško je to, naporno, kad uđeš u trnje, bude teško, ali kada hoćeš, ništa nije teško. Sada da mi propadne sve, nestane preko noći, ne bi mi bio problem da krenem od nule", rekao je pjevač.

Vojaž je potom otkrio kako izgleda njegov savršen dejt, te šta misli o tome ko treba da povuče prvi korak.

"Poprilično sam stidljiv lik, iako tako ne djeluje. Povučen sam i volim da sam u privatnoj atmosferi. Ne bih volio da bude neki restoran, ne volim to kičasto, ne daj Bože klub. Romantičnije mi je da sjedim sa djevojkom na klupi nego da idemo na splav", rekao je on i dodao:

"Dečko treba da napravi prvi korak, ili da bude dovoljno pametan da navede djevojku da ona to uradi, ali to svakako znači da je on uradio prvi korak. Normalno je i da djevojka učini taj prvi famozni korak. Dešavalo se kod mene i da je djevojka prva učinila taj korak, radio sam i ja to, ali i pisale su meni djevojke, pokušavale da ostanu u ozbiljnijem kontaktu sa mnom, ali ja sam kompleksna ličnost. Problem ljudi je što nisu iskreni jedni prema drugima, ulaze u vezu bez osjećanja, to se zakomplikuje, pa budu nesrećni, pa nekome srce pukne. Najbitnije je samo biti iskren od starta, manje boli u startu, nego kasnije".

Na pitanje da li mu je puklo srce zbog ljubavi, on je bez ustezanja dao potvrdan odgovor i otkrio u čemu pronalazi lijek.

"Jeste, puklo mi je srce, nadam se da je to to, ako ima nešto gore od toga, da se ja odjavim odavde. Svi prođu te prve ljubavi i brodolom. Shvatiš da život ide dalje, karavani prolaze, ptice lete, sutra imaš posao i obaveze koje moraš da završiš. Ja kroz obaveze nalazim lijek za svoje srcoboljke. Kad se čovjek zaljubi ne mora to da objavljuje na društvenim mrežama, ljubav je ljubav u četiri oka. Mislim da ona ne treba da se dijeli ni sa kim. Neću da budem kliše lik, naravno da je bitno da je djevojka lijepa, ali iskreno pričao sam sa mnogo lijepih, a glupih djevojaka to je najgore. Bitno je da je djevojka pametna i da zna da poštuje tvoje vrijeme, manire, gestove".

Vojaž ističe da nema namjeru da odustane od plana da se u 25. godini penzioniše, ističući da ne pripada svijetu u kom je često sabotiran.

"Imam plan da to uradim, sve ovo što radim je pečat koji želim da ostavim i kažem: ”E, ja sam ovo uradio prvi”. Dovoljno sam ostvario, ali glavni razlog zbog kog bih napustio muziku ne zbog same muzike, nju ću uvijek da pravim, ali ne želim da budem poistovećen sa ljudima čije vrijednosti ja ne dijelim, sa ljudima koji su drugačiji od mene u svakom smislu. Postoji ta javna tajna da sam crna ovca na estradi što se tiče mog pravca muzike. Ja nisam cinkaroš, ali ima tu puno saboriranja, podmetanja nogu od nekih ljudi. Nisam konfliktna ličnost i lik koji će da se svađa na internetu. Bolje da se povučem, nego da napravim neku grešku, jer smatram da treba da budem uzor mladima. Nisam ja taj koji muti čorbu, kad ti je čist obraz i kad znaš da radiš dobru stvar, onda ti nije problem da odreaguješ, ali mi je više čast i poštenje što ne želim nikome da zagorčam život, ali zmija nekad zaslužuje da joj se glava odsiječe, ali ne moram ja to da uradim, to će život da uradi."

