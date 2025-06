Nući otkrio da li je istina da je u vezi sa Vojažem: Prozivali ga i zbog "jogurt karijere", sad progovorio o svemu

Slavni treper Nući osvrnuo se na negativne komentare i tračeve koji se vezuju za njegovo ime.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Igor Panić, poznatiji kao Nući, jedan je od najpopularnijih izvođača nove generacije, čija muzika puni klubove i predvodi top liste. Iako često pod lupom javnosti, mladi reper uspijeva da ostane smiren i sabran, bez obzira na pritisak koji nosi popularnost.

Sada se prvi put nakon dužeg vremena osvrnuo na to kako se nosi sa kritikama i negativnim komentarima, a dotakao se i svog ljubavnog života.

"Ma da, ja sam otpočetka imun na negativne komentare, bilo je da sam se proslavio preko noći. Pa kada sam naređao 10 hitova, bili su komentari da su to "jogurt karijere", da će to da traje još godinu, dvije. Trenutno mi je mozak van tih priča, na kraju će vrijeme da pokaže, odustao sam od dokazivanja i priča. Svako živi svoj život i neka misli šta želi", rekao je Nući i otkrio da li bi snimio duet sa pjevačem narodne muzike:

"Koketiram ja sa narodnjačkim zvukom, htio sam da kažem da mi je malo nezamislivo da ja snimim duet sa pjevačem narodne muzike, ali ovdje je sve moguće i zamislivo. Nikad ne reci nikad, ali do sada nisam napravio neku pjesmu gdje sam mogao da čujem tako nekoga."

Veza sa Teyadorom?

Dugo se šuškalo i da između njega i talentovane nekadašnje predstavnice Srbije na Evroviziji Teyadore postoji nešto više od prijateljstva.

"Ja i Teyadora smo prijatelji i u super smo odnosu. Kada smo bili kod Nikolije na promociji, ja sam joj rekao: "Gdje si ženo moja", a ona meni: "Gdje si mužu moj". Isplovio je neki snimak gdje smo se približili jedno drugom kada smo pričali, jer je sve oko nas bilo glasno i to se protumačilo kao da imamo intimnu radnju.

Kakve djevojke voli Nući?

Na pitanje kako izgleda njegov savršeni dejt i šta cijeni kod nježnije polovine Nući je istakao:

"Pa da se ode na piće u bar ili večera. To je mjesto za priču, da se popije. Besmisleno mi je da se ode u bioskop, da se ćuti i gleda film. Ne bih ja tu nešto komplikovao. Što sam stariji, sve mi je manje bitan fizički izgled kod djevojke.Dešava se da je nekad fizički izgled vanserijski, ali kada se progovori, bože sačuvaj! Nije mi presudan fizički izgled, u današnje vrijeme mi je bitno da je djevojka normalna, racionalna, da može da se razgovara sa njom, da ima zdrave stavove."

Nući ne krije da mu se djevojke često udvaraju, ali i da ima nepristojnih ponuda.

"Bilo je svega i svačega, nepristojnih ponuda, udvaranja. Naročito zbog digitalizacije, društvenih mreža. Dosta su ljudi hrabriji, kada stoje iza druge slike."

"Smiješno mi je što me povezuju sa Vojažem"

Treper se u jednom trenutku osvrnuo i na tračeve da su on i Vojaž u emotivnom odnosu, ali da to kriju.

"Banalno mi je da se ja branim od tih komentara, to je meni smiješno. To je čar interneta, kada neki izmišljeni ljudi izmišljaju o tebi. Mene zabavlja kada ja čitam po Tviteru svašta o sebi, meni je to i zdravo da postoji, ja sam stabilan, ne mogu takvi

(Blic.rs/Mondo)