"Mnoge kolege su me razočarale, bio sam budala": Karijeru počeo s Breskvicom, sad ima 3 firme i snima film

Mihajlo Veruović Vojaž o početku karijere i greškama koje je napravio

Reper Mihajlo Veruović Vojaž još kao tinejdžer počeo je da se bavi muzikom kada je otpočeo zajedničku karijeru sa svojom tadašnjom djevojkom Anđelom Ignjatović Breskvicom.

Iako je dugo dio javne scene smatra da ga to ne razlikuje od svoje generacije koja se ne bavi javnim poslom.

"Mladost je u duhu i ja sam prerastao svoj duh, tako da mogu u penziju. Nisam zreliji od moje generacije, samo imam drugačiju naviku i rutinu od mojih vršnjaka. Ali, ja sada živim sa svim ovim i ne znam šta mi se promijenilo jer je muzika postala moja dnevna rutina", rekao je Vojaž i dodao da se nije mnogo toga promijenilo od kada je dio javne scene.

"Kada sam bio klinac nisam bio ekstrovertan, teško me je bilo naći i nisam se mnogo družio sa ljudima tako da nisam sebi pretjerano svega uskratio. Jedino što je klimavo je vrijeme koje mogu da provedem sa porodicom za koju sam vezan, ali to je za bolje sutra".

Porodica mu je najveća podrška i ne govore mu da treba da smanji broj nastupa.

"Ona mi je najveći vjetar u leđa i oni me guraju da radim konstantno da bih mogao da napredujem i išao ka maksimumu".

Pjevač ističe da Mihajlo i Vojaž nisu iste osobe, već da se u mnogome razlikuju.

"Kao osoba sam jako emotivan i to se dalo primijetiti na početku moje karijere i način ponašanja i muzika sve je bilo emotivno. Želim od Vojaža da napravim nekoga ko može da iznese svaki žanr. Čuvam se od sujete i dvoličnosti jer sam to osjetio na svojoj koži, a ljudi to rade iz interesa, a ne zbog karaktera i zato gledam da se izolujem. Mnoge kolege su me razočarale. Ne ponovim ni jednu grešku dva puta, ali sam budala koja uči na svojim, a ne na tuđim greškama" .

"Kad izađem na ulicu ja sam Vojaž, a ne Mihajlo, jer djeca hoće da se slikaju sa Vojažem. Vojaž je nedodirljiv i volio bih tu karakteristiku da prenesem na sebe i mislim da mi dobro ide".

Mihajlo često na društvenim mrežama podijeli fotografija skupocenog nakita kojim je počastio sebe, ali i fotografije novca koje je zaradio.

"Sve što okačim treba da okačim, jer sve sam stekao sam i sam zaradio. Odrekao sam se previše stvari i sve što sam zaradio je moje i to mogu da okačim. Sve što kačim neka bude motivacija, jer nisam posebniji ni od koga, ako mogu ja može svako. Nije mi ništa dato, nego sam radio", smatra Mihajlo koji pored muzike posjeduje i firme kojima se bavi.

"Vodim tri firme i bavim se muzikom i pored toga snimam ulogu za novi film. Snimam spotove, radim muziku i ako mi je još jedna obaveza padne, šlogiraću se. Mora sve da bude cakum - pakum i da bude u centar. Uvijek imam jedan dan u nedelji kada se okrenem hedonizmu".

