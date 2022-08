"SKAKAO SAM PO KARLEUŠI KAO PO STRUNJAČAMA"! Jelena o neviđenom skandalu s Kristijanom Golubovićem - Duško ga je zvao!

Jelena Karleuša je prije nekoliko godina, gostujući u jednoj emisiji, ispričala kakav je šok doživjela u 8. mjesecu trudnoće

Izvor: Instagram

Pjevačica Jelena Karleuša našla se na meti skandala s žestokim Kristijanom Golubovićem, koji je u jednom intervjuu navodno izjavio "da je skakao po Karleušinim si**ma".

Jelena je prije nekoliko godina, gostujući u emisiji otkrila "da je doživjela šok u 8. mjesecu kada je pročitala taj naslov", kao i da se njen suprug Duško Tošić čuo sa Kristijanom.

"I sad se tresem kada pričam o tome, ali Duško se čuo sa njim i rekao je da on to nikada nije izjavio", rekla je Jelena.

Istu priču je potvrdio i Kristijan Golubović u prošloj sezoni Zadruge, kada je objasnio kako je došlo uopšte do toga da izađe takav naslov u novinama.

"Ja se spremam za ultimat fajt borbu, skačem po strunjačama oni me snimaju i novinarka me pita u sred treninga 'Da li si po toj strunjači tako skakao i nekoj estradnoj divi po grudima?' Ja kažem: 'Šta ti to znači?', 'Na primjer Karleuši', rekao sam 'Nikad u životu'".

"Ja se spremam za ultimat fajt borbu, skačem po strunjačama oni me snimaju i novinarka me pita u sred treninga 'Da li si po toj strunjači tako skakao i nekoj estradnoj divi po grudima?' Ja kažem: 'Šta ti to znači?', 'Na primjer Karleuši', rekao sam 'Nikad u životu'".

"Ja to nisam izjavio, zvao sam tu novinarku da je pitam što je tako napisala i rekla je - 'tako mi palo na pamet'. E, sad, novinari imaju pravo da pišu, ali mene jedan dan zove neko iz Njemačke, vidim pozivni broj i kaže:' Je l' to Kristijan? Jeste, a ko je to? Duško", rekao je Kristijan i nastavio.

"Ja se razmišljam koji Duško, Duško Duguško, kad on nastavi: 'Ti si rekao za moju ženu da si joj skakao po si*ama', i ja tu pobjesnim. Kako to razgovaraš sa mnom? Da sam to uradio, ja ne bih išao u novine i rekao to. Djevojka je došla u salu da me intervjuiše pred meč, o tome smo pričali, a ne o tome s kim sam bio, šta sam radio'. Pita mene Duško - 'pa što je novinarka to napisala' - rekao sam mu da ide da pita nju".

Kristijan je dodao i da mu je Tošić navodno rekao da demantuje priču "da ne bi bilo problema", na šta mu je odgovorio: "Kakvih problema da bude?! Ja to nisam izjavio, je l' ti jasno!".