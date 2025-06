Nikola Jokić za stolom sa Emirom Kusturicom: Isplivala fotografija susreta na Mokroj Gori

Nikola Jokić i ovog ljeta je posjetio Mećavnik Emira Kusturice na Mokroj Gori.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić uživa u odmoru na Tari i iskoristio je priliku da tamo i ove godine posjeti etno-selo Mećavnik, u vlasništvu najpoznatijeg srpskog reditelja Emira Kusturice. Na fotografiji koja je osvanula na društvenim mrežama vidi se da je najbolji igrač svijeta ručao sa Kusturicom i proveo vrijeme uz dvostrukog osvajača Zlatne palme u Kanu.

Najbolji košarkaš svijeta i prethodnih godina je na godišnjem odmoru dolazio u Mećavnik i ne propušta priliku da posjeti Kusturičino etno-selo kada god je u blizini.

Kusturica je uvijek biranim riječima govorio o Jokiću

Emir Kusturica često je govorio o izuzetnosti najboljeg košarkaša svijeta.

"On je fenomen i dugo ćemo čekati da se pojavi još neko takav. Pričali da je debeljuca, mančmelou, koji se pojavi tamo i jedva ga prihvate, a njegove su želje bile da eventualno odigra neku utakmicu u nekom velikom evropskom timu, a sada je sigurno ušao u Top 10 igrača u NBA ligi. Ali postoji ta generacijska surevnjivost 'Nije on najbolji'. Ali oni su zavidni. To je uspjeh njihovog roda, od tih kostiju, tih majki, od majke koja sigurno u Somboru može da spremi dvorište bolje nego ijedna druga komšinica, a sin zna da pospremi utakmicu na način na koji niko drugi ne može. Ne znam da je od Harlema postojao igrač koji se pojavio na terenu sa tako malo snage i sa tako efikasnim rezultatom", rekao je reditelj gostujući u emisiji Igora Miklje.

Jokić puni baterije na Tari

Kao i svakog ljeta, Nikola Jokić i ovaj jun provodi na raftingu na Tari, zajedno sa prijateljima i sa bratom Nemanjom. I njegov NBA tim, Denver Nagetsi, dijeli na društvenim mrežama fotografije odmora najboljeg igrača na svijetu i aktivno prati kako provodi vrijeme kada nije u Sjedinjenim Državama.