Ivica Zubac objasnio je šta je najveća tajna Nikole Jokića i zašto ga je nemoguće čuvati. Tvrdi da mnogi sa njim prave jednu grešku.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je najbolji košarkaš na planeti i to je svima jasno. NBA liga ga je i ove godine pokrala i MVP nagradu dala Šeju Gildžusu-Aleksanderu, kao što je to bio slučaj i kada je poklonjena Džoelu Embidu. On je sezonu završio sa tripl-dabl prosjekom (29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije po meču). Niko nema rješenje za njega. Zašto je to tako? Odgovor je pokušao da pruži Ivica Zubac.

"Mislim da je njegova najveća tajna to što on nikada ne odmara, nijedan posjed ne odmara. Uvijek nešto radi i kada nema loptu, uvijek nešto radi. To je broj jedan stvar koju dosta ljudi ne vidi, a tek shvatiš kada igraš protiv njega i vidiš da se ne možeš odmoriti nijedan odbrambeni potez. Čim uzmeš sekund da se ispraviš u kolenima, pogledaš na drugu stranu, gotovo je", rekao je Zubac u intervjuu za "Večernji list".

Hrvat je bio jedan od rijetkih koji je uspijevao koliko-toliko da uspori Nikolu, igrao je dosta dobru odbranu, ali je na kraju Denver pobijedio Kliperse i prošao dalje. Nastavio je Ivica sa hvalospevima na račun srpskog asa.

"Dosta je teško protiv njega. Sva ta filozofija što učiš cijeli život kao centar, pada u vodu. Sve što si učio do tada i što koristiš protiv drugih centara ništa ne vrijedi protiv njega. Mislim, neke stvari vrijede, ali on funkcioniše u 'pik en rolu', postavlja blokove, igra u 'popu', igra 'rol', igra licem, igra leđima. Toliko je raznovrstan napadački, nikada nisam igrao protiv takvog centra i ne znam da li je ikada postojao centar koji je sve to radio. Svaki sekund moraš da budeš fokusiran i svu tu filozofiju i razmišljanja kao centar, moraš da zaboraviš", jasan je Zubac.

Gdje je sad Nikola Jokić?

Cijela Srbija čeka da čuje konačnu odluku Nikole Jokića u vezi igranja za Srbiju na predstojećem Evropskom prvenstvu u košarci. Nadaju se svi da će odgovor da bude pozitivan, a dok se to čeka, on uživa i opušta se.

Na društvenim mrežama osvanuo je snimak na kom se vidi kako Nikola uživa dok igra nožni tenis ili popularne "kockice" kako se to u žargonu kaže. Odmara i puni baterije poslije naporne NBA sezone u kojoj je praktično sam nosio Denver, jer su zakazali i Džamal Marej i Majkl Porter junior.