Bojan Tomović se oglasio iz bolnice prikačen na aparate: Stanje mu kritično, ne osjeća nogu, a majku briga kako je

Pjevač je otkrio trenutno zdravstveno stanje, a jedna stvar ga je posebno zaboljela.

Izvor: Kurir

Pjevaču Bojanu Tomoviću (42) naglo se pogoršalo zdravstveno stanje, a iz bolničke postelje se oglasio za domaće medije.

Nakon što su ljekari sproveli detaljna ispitivanja, utvrđeno je da Tomović boluje od plućne embolije – ozbiljnog oboljenja koje zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju. Zbog otežanog disanja, odmah je priključen na kiseoničku potporu i aparate koji mu pomažu u disanju.

Bojan je rekao da su prvo krenule da mu otiču noge, a onda i stomak. Kako navodi, porodica ga nije pozvala da pitaju kako je.

"Prvo mi otekla lijeva noga, ona jako boli i trne često je ne osjećam, a onda još više otekla i desna noga. Otekla su mi koljena i stomak i ljekari su odmah posumnjali na tromb iz nožne vene koji mi je i napravio plućnu emboliju. Jedva dišem i teško se krećem. Ljekari su mi već odredili terapiju za srce" rekao nam je Bojan, a potom je otkrio da ga porodica nije ni pozvala.

Izvor: YouTube/Hype TV

"Nisu me pozvali da pitaju kako sam. Kakva je to majka, ja ne mogu da vjerujem. Okrenuo sam novi list i gledaću samo sebe i živjeću punim plućima uprkos još jednoj bolesti. Čovjek mog života sam ja" rekao je Bojan Tomović.

Ljekari čine sve da mu pomognu

Bojan je prije nekoliko dana istakao da njegova borba dugo traje, a da ljekari čine sve da mu pomognu.

"Tačno je da su me sa lisicama na rukama uhapsili i prvo odvezli u policiju, a iz policije na psihijatriju zbog moje dijagnoze bipolarni poremećaj. Do sada sam dva puta prisilno hospitalizovan. Prvi put 2019. godine kad sam pokušao da se ubijem, a drugi put 2024. godine jer su me majka i ujak nakon svađe sa njima prijavili u policiju pa su me tad vezanog lisicama hospitalizovali na psihijatriju. Tada am dobio mjesec dana zabranu prilaska majci i ujaku od tada me govorim sa njima. Sada doktori pokušavaju strujom i litijumom da mi nekako pomognu jer me depresija ponovo ubija. Svaki dan po tri puta primam struju u mozak to se radi kad antidepresivi više ne djeluju. Struja peče i boli ali zato ti kasnije bude bolje, kao da si na koksu. Ovo mi je peta, šesta hospitalizacija, i nadam se da ce mi konačno biti bolje da bi mogao da se vratim muzici i nastupima" rekao je on.

(Blic/MONDO)