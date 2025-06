Sestra od 13 godina joj se udavila na splavu na kojem je pjevala: Nakon njene smrti iznijela stravične detalje

Mina Kostić progovorila je o gubitku mlađe sestre koja se utopila nedaleko od mjesta na kom je mjesecima unazad pjevala. Ova smrt potpuno je promijenila njen život.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Mina Kostić gostovala je u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović", gdje je podijelila bolna sjećanja iz svog života. Između ostalog, govorila je o tragičnoj smrti svoje sestre, koja se utopila sa samo 13 godina, kao i o drugim teškim iskustvima, uključujući i vjerovanje da je bila žrtva crne magije.

Podsjetimo, Mina potiče iz brojne porodice sa desetoro djece i, uprkos brojnim izazovima, sa braćom i sestrama održava dobre odnose. Iako su postojale situacije koje su mogle da ih razdvoje, porodica je ostala povezana. Ipak, jedan događaj zauvijek je obilježio Minin život — gubitak sestre, o čemu iskreno govori u emisiji.

Minina sestra udavila se kod splava na kom je Mina inače pjevala.

"'91. godine ili druge se udavila na splavu Bata Laki, gdje sam ja pevala. I onda, možete da zamislite kako je to meni bilo", kaže Mina prisjećajući se tog dana.

Izvor: YouTube/ Grand Magazin Tv Grand

"I, ona se udavila. Ja sam bila na Adi, kolega me zove, ja ne mogu da ustanem, ne mogu glavu da okrenem, kaže: "Moramo da idemo kući, sestri ti se nešto desilo", kažem: "Koja sestra, iz Italije je došla s djecom?", kaže: "Ma ne".

Mina je tada sa kolegom otišla do kuće…

"Kad smo došli, ono puno kuća, mama sjedi onako ukočena, plače. Ja otišla na nasip, tamo moj tata, vičem: "Tata šta se desilo?", kaže: "Kako šta se desilo, evo ti je sestra ovdje mrtva". Ja sam došla, zanijemila. Ja nisam mogla da plačem uopšte tri dana", kaže Mina prisjećajući se tog strašnog trenutka:

"To je bilo jako teško. Moja mama nije mogla da se oporavi. To je prva smrt u našoj porodici, posle je tata umro, posle koliko godina i majka..."

Mina posle te tragedije nije mogla da pjeva na splavu na kom je inače radila.

"Mjesec dana nisam tu radila i onda sam posle mjesec dana počela", kaže Mina.

Pjevačica je potom izrekla optužbe da joj je neko nešto "radio".

"Rađena mi je crna magija, bukvalno je bilo na ivici da li ću da preživim, zaista, ali opet kažem vjera me je spasila", rekla je Mina, a na pitanje da li vjeruje u crnu magiju odgovara:

"Da, ja sam lično na svojoj koži to doživjela i Bogu hvala to se sve riješilo. Postim, idem u crku redovno, nebitno je da li je to džamija, crkva, katedrala, Bog je jedan, kad dođemo pred njega on te ne pita šta si radio šta ovo, nego šta si ostavio, kakva djela smo ostavili, ali Bogu hvala imala sam takvog roditelja koji nas je stvarno onako okupljao.."

(Blic.rs/MONDO)