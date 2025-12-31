Sjedinjene Američke Države produžile NIS-u licencu za rad do 23. januara.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema saznanjima "RTS-a", Sjedinjene Američke Države produžile su operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) za rad do 23. januara 2026. godine. Posle 84 dana američkih sankcija (od 9. oktobra ove godine), produžena je operativna licenca za rad do 23. januara.

Prema daljim saznanjima Javnog servisa, odluka je usledila nakon današnjeg razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa Stejt Departmentom i OFAC-om.

Vidi opis NIS dobio produženu licencu za rad! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 14 / 14

(RTS/MONDO)