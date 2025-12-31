Jahorina zavijana, sve vrvi od turista, a kupljen ski-pas tamo važi i na Kopaoniku.

Izvor: Instagram/jahorina_info

Na Jahorini u Bosni i Hercegovini, jednoj od najpopularnijih planina u regionu, vlada debeli minus od čak -18 stepeni, a cijela planina je skroz zavijana. Kako se može vidjeti na snimku sa "Instagram" stranice "Jahorina info", cijela planina je skroz prekrivena snijegom i idealno je vreme za skijanje.

Žičare rade punom parom, sve vrvi od turista. Ski-sezona je počela na ovoj planini početkom decembra.

Sve je uveliko puno, a Jahorina važi za jednu od najpopularnijih destinacija u zimskom periodu. Dobra stvar za sve koje vole skijanje jeste da kupljen ski-pas na Jahorini važi i na Kopaoniku zbog dobre saradnje Olimpijskog centra Jahorina sa ski-centrima u regionu.