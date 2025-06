"Radi u garaži, bio je sa njom mjesec dana": Mina Kostić konačno priznala sve, nije mogla da izdrži pritisak

Misteriozni biznismen Mine Kostić, Kasper, zapravo je Mane Ćuruvija koji živi u Njujorku, a u prošlosti je navodno bio vjeren bivšom zadrugarkom Draganom Spasojević, a otkriveno je i da radi u garaži.

Pjevačica Mina Kostić nedavno je otkrila javnosti da se udaje i to nakon samo 16 dana veze. Misteriozni biznismen kog zove "Kasper" navodno živi u Americi, i kako je pjevačica rekla u jednom intervjuu, već 20 godina je zaljubljen u nju.

Međutim, pravi šok je uslijedio nedavno kada je Mina priznala da se sa misterioznim vjerenikom još uvijek nije srela, iako preko mreža održavaju ljubav, i planiraju djecu.

Iako nije otkrila više informacija o Kasperu, mediji su ipak saznali štošta o njemu. Kasper je zapravo Mane Ćuruvija koji živi u Njujorku, a u prošlosti je navodno bio vjeren bivšom zadrugarkom Draganom Spasojević.

Mina se oglasila za domaće medije i podlegla pritisku javnosti, te stala na put spekulacijama i otkrila pojedine detalje o njenom partneru.

"Rekla da on može da bude čistač ulica, mene to ne zanima. Kako je moj otac, on je čistio ulice, ali je bio pošten i dobar. Mogao je isto da ima milion žena, mene njegov život prije mene ne zanima, ne interesuje me. Znam sve o njemu, on je sa tom osobom bio mjesec dana, ne želim da iznosim detalje o njemu. Nisu bili vjereni. On je sa nekom drugom ženom bio vjeren. To je iza njega i iza mene. Nama je najbitnija ljubav, a mi to imamo zaista", rekla je Mina.

"Poslije svega što sam ja prošla, a prošla sam svašta, od siromaštva, do kojekakvih para. Sve sam ostvarila u životu i daće Bog da mi zajedno još ostvarimo mnogo toga. Oboje smo vrijedni, a šta ko priča to me ne zanima. Ne želim da otkrivam njegov identitet, to će on kad dođe, daće izjavu. Planira da dođe, pa će sve reći. Naravno da ću i ja da idem", rekla je Mina.

"Nema firmu, radi u garaži"

Mina se takođe dotakla i navoda da njen dečko ima firmu u Americi.

"On radi u firmi, nema firmu. Ali meni nije bitno, istina je da radi u garaži gdje se parkiraju poznati. Znate kakav je to posao? Ne želim o tome da pričam, to je njegov posao. Njegov novac mene ne interesuje, imamo ljubav. Kakav novac, ja sam na kraju zbog ljubavi ostala u stanu od 39 kvadrata. Mene njegova zarada ne zanima", rekla je Mina za Blic.