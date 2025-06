"Kriminalci, političari i pjevači su usko povezani": Mina Kostić o prevari vijeka, progovorila nakon 20 godina

Brojni detalji isplivavaju u javnost, a tiču se privatnog života Mine Kostić, a pjevačica je sada riješila o svemu da progovori i otkrije svoju stranu priče.

Vijest da pjevačica Mina Kostić, kao što tvrdi, nije usvojena, već je sve bila laž, odjeknula je kao bomba u Srbiji, budući da je pjevačica godinama pričala drugu priču.

Ona je već iznijela brojne detalje u javnost, a sada je, gostujući u jednoj emisiji, ispričala ostale pojedinosti i kako je uopšte do toga došlo, kao i da je slagala naciju 20 godina. Javnost je upoznata sa jednom činjenicom, a to je da je od njene pete godine o njoj brinula, čak neki kažu i usvojila je, izvjesna Duda, a Mina ističe da je to prevara vijeka.

"Prevara. Upoznata je javnost sa prevarom vijeka. Ja sam odlučila posle toliko vremena, 20 godina, nje više nema, tu ženu sam ja mnogo voljela... Ne, nije istina, nemamo ni papirološki ništa. To je Đusova tetka, ona je živjela na Ledinama i moji su stalno išli kod nje, telefonirali, ja sam njoj nosila novac, kupim joj nešto što treba, cigare... Ona je žena živjela sama, od penzije i ona je vidjela kakva sam ja, šta veli ova djevojka radi i da mi ona prepiše to da ja dajem 100 maraka. Ja sam rekla, okej, to je tako prošlo, ja sam išla, radila. I onda kad sam ja odlučila da odem od kuće, pošto mi je bio potreban mir i da spavamo, a to kod kuće nismo imali, kako dođem, koliko si para zaradila, niko te ne pita, ni kako ti je bilo, ništa, a ja sam tad pjevala u Mokrom Lugu, bukvalno onako njiva jedna, tu su dolazili, ma cio grad", priča Mina koja je tada imala 17 godina i nastavlja:

"Svi kriminalci su dolazili, ja to nisam ni znala, ali me taj Karanfil pokojni, Manojlović Fuka i Ugar, i sva ta cijela ekipa, i oni su ljudi na kraju krajeva, mi smo jako usko povezani, ljudi iza zakona i političari i pjevači i sportisti, a ja pjevam ljudima i ja ne pravim razliku ko je šta, koje je vjere. Meni su ljudi ljudi i ja samo tako prilazim i srcem idem. Da se vratim na moj početak. Nisam ja usvojena sa pet i zato mi je krivo", tvrdi Mina.

Mina ističe da je upravo Duda koju pominje ta koja je izjavila da je Mina usvojena, a Mina je prihvatila laž i nastavila dalje.

"Da se vratim sad na Dudu, ona je to rekla. Ja sam nju voljela, ona je bila dobar čovek, ali veliki manipulator, posle sam ja to shvatila. Znate, kad vi vidite da vi možete da radite sa jednom osobom šta hoćete i vi to radite, ali, ona, ta osoba misli da vi radite najbolje za nju, a u stvari ta osoba ima sve, samo nema hrabrosti da bude sama, jer je navikla da bude sa nekim, sigurnost. I onda ona kaže: "Ti k’o jedinka prolaziš", ona je mene odvajala od njih. Meni je bilo jako teško, u jednom trenutku sam se suprotstavila, ona kaže: "Pa nisi mala, niko te nije tjerao", ja joj kažem: "Dobro". I onda se desilo da se ona razboljela, i ništa ona meni, niti je finansijski pomagala, ništa, ja sam sve sama, ja sam oduvijek radila, ja sam bila jedna od najskupljih pjevačica u Beogradu, kao amater, radila svako veče i pjevala i svadbe i fudbalerima, i cijeloj estradi, svi su znali. I ona je to onako koristila baš, lagala me, mnogo me lagala, ali, znate kako, za deset godina, takve stvari su mi se dešavale, da, ja sam se samo toliko molila Bogu, i molila, i molila da mi pokaže put, jer ja nikome više ne vjerujem, meni je Bog sam put otvarao. Samo mi u glavu, onako baci misao ili ovde u srcu, uradi to, ja uradim i saznam istinu. Ja joj kažem, ali ona je već bila bolesna, imala je mikrocelularni karcinom na plućima i nije mogla ništa da uradi, da je spasu, bila je u domu", priča Mina.

Ipak, njena smrt Minu je pogodila, to je veoma teško podnijela.

"Jako teško. Ja sam je obilazila u domu svaki dan, svaki drugi dan, a bila sam u baš teškom psihičkom stanju, rastrojena. Emotivno sebe radi, emotivno zbog nje, dijete, mršava, četrdeset kilograma. Ma ljudi moji, ja nisam radila, to je bilo stanje… Ja sam se tako izdigla na kraju i kažem, Bože, hvala ti. Kad su mi javili za nju, ja sam baš onako bila zatečena, mada bili su divni svi prema meni, na onkologiji, u Hitnoj, u Urgentnom, svako gdje god sam pokucala, oni su meni otvarali vrata i stvarno im hvala na tome", kaže Mina Kostić.

Duda je, kako ističe profesorka, formalno nije usvojila, ali je pokušala malo da je distancira, odvoji od porodice.

"Malo više", ubacuje se Mina.

Danas smatra da taj odnos nije bio krajnje čestit i pošten.

"Ne, ne, ne. Ona je znala da sam i vjernik, da su moji pošteni i dobri: "Oni su dobri, ali ti kao jedinka prolaziš", mislim, te neke priče, ja sam njoj mnogo vjerovala i onda sam shvatila zašto to ja radim. I u jednom trenutku, živjeli smo zajedno u 39 kvadrata i ona, moje dijete hoće da pomazi kucu, ona: "Nemoj ljubi te majka noga ga boli". I ja sam rekla: "Anastasija, prestani". I uzmem i kao onako je malo i kažem: "Ovo si sad uradila i nikad više". I kažem, sad ću stan da uzmem. Uzela sam stan i htjela sam da odemo u garsonjeru, međutim, ona kaže: "Nemoj ti si s djetetom". Ona je otišla i od tada više nismo živjeli zajedno, ali ja sam išla, pomagala, nosila i ona nije bila zadovoljna", priča Mina i objašnjava šta se dogodilo kada se u njenom životu pojavio neko:

"Pojavio se neko još u mom životu. Posle šest godina, ja sam samovala sama, tugovala i onda je meni bilo okej, međutim, ona je rekla: "Uselila je švalera u stan, a mene izbacila", ispričala je Mina u jednoj emisiji.

