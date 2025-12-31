Pregažene dvije žene u Velikoj Moštanici, jedna nastradala na licu mjesta.

Večeras je stradala jedna žena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Velikoj Moštanici kod Beograda, saznaje "Telegraf". Nesreća se dogodila oko 19 časova kada su pregažene dvije žene od kojih je jedna nastradala, a druga je teško povrijeđena.

Nesreća se dogodila u Ulici Prvog maja u Velikoj Moštanici. Prema prvim informacijama pomenutog portala, putničko vozilo je udarilo dvije žene.

Od siline udarca, jedna žena je završila u kanalu kraj puta. Ona je na licu mjesta preminula.

Druga ima teške povrede, prevezena je vozilom Hitne pomoći na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Njeno stanje je, prema nezvaničnim informacijama, životno ugroženo.

Putničkim vozilom je upravljao muškarac N.T. Nisu poznate zasad okolnosti nesreće.

