Muškarcu odgrizeno uvo u tuči u restoranu u Zemunu!

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Večeras oko 18 časova dogodila se strašna tuča u restoranu u Zemunu na Keju oslobođenja kada je, prema saznanjima "Telegrafa", pijani muškarac odgrizao dio uva drugom muškarcu tokom tuče! Svjedoci kažu za pomenuti portal da je sve bilo u redu do incidenta koji je izbio odjednom.

Prvo je izbila svađa, a onda je osumnjičeni napao drugog muškarca. Odgrizao mu je dijeo uva u jednom trenutku.

Prisutni gosti pozvali su policiju i Hitnu pomoć. Nije poznato u kakvom stanju je muškarac sa odgriženim dijelom uva.

(Telegraf/MONDO)